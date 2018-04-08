HABER

YPG/PKK yandaşlarına İsviçre polisinden "plastik mermili" müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 18:40 | Son Güncelleme

Bern sokaklarını birbirine katan YPG/PKK yandaşlarına polis plastik mermilerle müdahale etti - Polis tarafından 239 terör yandaşının gözaltına alındığı şiddet olaylarında, şehirde yüzbinlerce İsviçre frangı zararın oluştu

BERN (AA) - İsviçre'nin başkenti Bern'de izinsiz gösteri düzenleyen terör örgütü YPG/PKK yandaşlarına, polis plastik mermilerle müdahale etti.

Zeytin Dalı Harekatı'nı bahane ederek aylardır İsviçre'de izinsiz gösteriler yapan terör yandaşları polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Şehri birbirine katan YPG/PKK yandaşlarına plastik mermilerle müdahale eden Bern polisi, 239 kişiyi gözaltına aldı.

İsviçre basınında resmi kaynaklara dayandırılarak yer alan haberlere göre, dün akşam saatlerinde yaklaşık 400 YPG/PKK yandaşı, Bern Tren İstasyonu'ndan Parlamento Meydanı'na yürüyüşe geçti.

Polisin, tutuklamalara yol açacak davranışlardan kaçınması için yaptığı uyarıları dinlemeyen terör yandaşları, bir süre sonra Bern şehir merkezinde şiddet olayları sergiledi. Ellerindeki meşaleler, sprey boyalar, piroteknik ürünler ve diğer objelerle binalara zarar veren terör örgütü yandaşlarını polis plastik mermilerle müdahale ederek dağıttı.

YPG/PKK destekçeleri şehirde yüzbinlerce İsviçre Frank'ı zarara yol açtı. Polis, 63'ü kadın 239 kişiyi gözaltına aldı.

Polisin dağıttığı göstericiler, gece saatlerinde de başkentin değişik bölgelerinde küçük gruplar halinde şiddet olaylarına devam etti.

İsviçre basını YPG/PKK destekçilerinin İsviçre'de ilk defa şiddet olaylarına başvurmadığını, geçen şubat ayında da Türkiye'nin Zürih Başkonsolosuluğuna saldırdığını okuyucuları ile paylaştı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana İsviçre'nin değişik kentlerinde izinsiz gösteriler yapan YPG/PKK yandaşlarına polisin ilk defa sert müdahalede bulunduğu kaydedildi.

Yunan bakandan bir tahrik daha! Olay fotoğrafYunan bakandan bir tahrik daha! Olay fotoğraf
Erdoğan'dan çok sert sözler: Cehenneme kadar yolunuz varErdoğan'dan çok sert sözler: Cehenneme kadar yolunuz var
Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar varGaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bern isviçre izinsiz gösteri

En Çok Okunan Haberler

Kaya Çilingiroğlu: Hülya Avşar ilgi çekmek adına soyunabilir

Kaya Çilingiroğlu: Hülya Avşar ilgi çekmek adına soyunabilir

Oyunun adı 'Bayrak' olunca... Tiyatroda olay!

Oyunun adı 'Bayrak' olunca... Tiyatroda olay!

Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!

Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

'Bayan popo' Sevtap Parman: En güzel popo hâlâ benimki

'Bayan popo' Sevtap Parman: En güzel popo hâlâ benimki

Batuhan Çolak yazdı: Cumhur ittifakı yerel seçimler sonrasında bozulabilir!

Batuhan Çolak yazdı: Cumhur ittifakı yerel seçimler sonrasında bozulabilir!

İlginizi Çekebilir

Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'

Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'

Türkiye'yi sarsan kazada yeni detaylar ortaya çıktı! Kaza anında yalıda bulunanlar dehşet anlarını anlattı!

Türkiye'yi sarsan kazada yeni detaylar ortaya çıktı! Kaza anında yalıda bulunanlar dehşet anlarını anlattı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Bolu'da gece yarısı şiddetli deprem! Birçok şehirde hissedildi! (Kandilli son depremler)

Bolu'da gece yarısı şiddetli deprem! Birçok şehirde hissedildi! (Kandilli son depremler)

Tekirdağ'da katliam! Eşini ve 2 üvey oğlunu boğup, üvey kızıyla kaçtı

Tekirdağ'da katliam! Eşini ve 2 üvey oğlunu boğup, üvey kızıyla kaçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Atatürk Havalimanı'nda büyük panik! Uçaktan dumanlar yükseldi

Atatürk Havalimanı'nda büyük panik! Uçaktan dumanlar yükseldi

İstanbul'da 'bedava midye' izdihamı! Binlerce kişi Beşiktaş'a hücum etti

İstanbul'da 'bedava midye' izdihamı! Binlerce kişi Beşiktaş'a hücum etti

İbrahim Kalın'dan Duma tepkisi: Suriye rejimi hesap vermelidir

İbrahim Kalın'dan Duma tepkisi: Suriye rejimi hesap vermelidir

Bodrum'da büyük patlama ve yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Bodrum'da büyük patlama ve yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Türkiye bu vahşeti konuşuyor! Kan donduran ifade

Türkiye bu vahşeti konuşuyor! Kan donduran ifade

Dışişleri Bakanlığı'dan çok sert Duma mesajı: Güçlü deliller var!

Dışişleri Bakanlığı'dan çok sert Duma mesajı: Güçlü deliller var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.