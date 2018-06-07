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YPG/PKK'dan Rakka'dan çıkmamak için rüşvet taktiği

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 14:58 | Son Güncelleme

Terör örgütü YPG/PKK, kendisini Rakka'dan çıkarmak isteyen yerli Arap silahlı grubunu bastırmak için birçok yol deniyor - Örgüt, SDG çatısındaki Arap savaşçıları DEAŞ ile mücadele edecekleri yönünde kandırarak Rakka'ya getirdi - YPG/PKK elebaşlarından Şahin Cilo Rakka'da ileri gelen aşiret liderine protestoya katılmamaları için rüşvet verdi

RAKKA/ANKARA (AA) - Terör örgütü YPG/PKK, Rakka'dan çıkmasını isteyen silahlı Arap grubun çabalarını bastırmak için DEAŞ ile savaşma bahanesiyle kandırdığı savaşçıları Rakka'ya getirdi, Arap aşiret liderine rüşvet verdi.

Rakka'daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK'nın kentten çıkması için gerginlik büyüyor.

Siviller, geçen hafta örgütün kentten çıkması ve yönetimi yerel unsurlara devretmesi için gösteriler düzenlerken, Rakka Devrimcileri (Süvvar el Rakka) isimli Arap silahlı grup da YPG/PKK ile çatışmıştı.

SDG ismini kullanan YPG/PKK, Rakka Devrimcileri'nin çabalarını bastırabilmek için SDG içindeki küçük grupları Deyrizor'da DEAŞ ile mücadele bahanesiyle Rakka'ya getirdi.

Başlarında YPG/PKK'lı bir komutan olan 300 civarı Arap savaşçı, Rakka Devrimcileri ile çatışacaklarını anlayınca durumu protesto etti. Aralarından bazıları silahları bırakarak kaçtı.

- Rüşvet taktiği

Öte yandan SDG'nin sözde genel komutanı örgütün elebaşlarından Şahin Cilo, Rakka'da aşiret lideri Muhammed Huvaydı'ya aşiretinin protestolara katılmaması karşılığında 4 milyon Suriye lirası verdi.

Cilo, aşiretten gösterileri bastırma konusunda yardımcı olmasını da istedi.

Bir dönem terör örgütü DEAŞ'ın "kalesi" olan Rakka, Ekim 2017'de ABD'nin hava desteğiyle YPG/PKK'nın eline geçmişti.

YPG/PKK, işgalindeki diğer bölgelerde kurduğu baskı ve terör düzenini Rakka'ya da uyguladı.

Sivilleri zorla silah altına alan YPG/PKK, DEAŞ ile çatışmalar sırasında ele geçirdiği evleri sivillere teslim etmiyor.

- Rakka'da insani kriz de büyüyor

DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin yoğun hava saldırıları sonucu kent merkezinin neredeyse tamamı harabeye dönmüştü. Başka çareleri olmadığı için evlerine dönen çok az sayıda sivil, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

YPG/PKK, kentte sivillere herhangi bir hizmet sağlamıyor. Siviller yıkılan evlerini yeniden inşa etmek için kendi kısıtlı imkanlarını kullanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rakka YPG/PKK

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