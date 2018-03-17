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YPG/PKK'lıların TSK hakkında olumsuz algı oluşturmak amacıyla Afrin'in birçok noktasında araç ve binaları ateşe verdiği anlar, İHA'larca görüntülendi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 12:09 | Son Güncelleme

YPG/PKK'lıların TSK hakkında olumsuz algı oluşturmak amacıyla Afrin'in birçok noktasında araç ve binaları ateşe verdiği anlar, İHA'larca görüntülendi.

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