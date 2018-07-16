"YPG/PKK'nın Münbiç'ten tamamen çekildiği haberleri abartılı"

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, YPG/PKK’nın Münbiç'ten tamamen çekildiğine dair haberleri abartılı bulduklarını açıkladı.
Konuya ilişkin haberleri değerlendiren kaynaklar, söz konusu haberleri abartılı bulduklarını belirterek, bu konudaki sürecin devam etmekte olduğunu vurguladı.
Devriye güzergahındaki kontrol noktalarından çekilmenin sürdüğünü ifade eden kaynaklar, "Ortak devriye hazırlık çalışmaları devam ediyor. Dolayısıyla Münbiç'ten bu aşamada YPG/PKK'nın tamamen çekildiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır." diye konuştu.
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