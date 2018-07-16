HABER

"YPG/PKK'nın Münbiç'ten tamamen çekildiği haberleri abartılı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 10:56 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı kaynakları: - "YPG/PKK'nın Münbiç’ten tamamen çekildiğine dair haberleri abartılı buluyoruz" - "Ortak devriye hazırlık çalışmaları devam ediyor"

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, YPG/PKK’nın Münbiç'ten tamamen çekildiğine dair haberleri abartılı bulduklarını açıkladı.

Konuya ilişkin haberleri değerlendiren kaynaklar, söz konusu haberleri abartılı bulduklarını belirterek, bu konudaki sürecin devam etmekte olduğunu vurguladı.

Devriye güzergahındaki kontrol noktalarından çekilmenin sürdüğünü ifade eden kaynaklar, "Ortak devriye hazırlık çalışmaları devam ediyor. Dolayısıyla Münbiç'ten bu aşamada YPG/PKK'nın tamamen çekildiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır." diye konuştu.

PARTNERGözler tamamen kapalıGözler tamamen kapalı
Rize'de sel ve heyelan! O anlar kamerada Rize'de sel ve heyelan! O anlar kamerada
Nihal Olçok'tan Meclis Başkanı Binali Yıldırım'a: O gülme hakkına sahipse, ben de söz söyleme hakkına sahibim!Nihal Olçok'tan Meclis Başkanı Binali Yıldırım'a: O gülme hakkına sahipse, ben de söz söyleme hakkına sahibim!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çekilme Dışişleri Bakanlığı münbiç

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hulusi Akten kimdir? Ahmet Hakan yazdı: Mustafa Ceceli tipi müritleri var

Ahmet Hulusi Akten kimdir? Ahmet Hakan yazdı: Mustafa Ceceli tipi müritleri var

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ ile görüştü mü? Canlı yayında açıkladı

Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ ile görüştü mü? Canlı yayında açıkladı

15 Temmuz'da intihar eden asker aklandı, aile şehitlik istiyor

15 Temmuz'da intihar eden asker aklandı, aile şehitlik istiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Osmaniye'de kooperatif başkanına silahlı saldırı! Başkan Ahmet Oktan yaralandı

Osmaniye'de kooperatif başkanına silahlı saldırı! Başkan Ahmet Oktan yaralandı

Hande Fırat'tan 15 Temmuz'un simgesi haline gelen telefonuyla ilgili flaş açıklama

Hande Fırat'tan 15 Temmuz'un simgesi haline gelen telefonuyla ilgili flaş açıklama

Adalet Bakanı açıkladı: OHAL birkaç gün içinde sona ermiş olacak!

Adalet Bakanı açıkladı: OHAL birkaç gün içinde sona ermiş olacak!

Rize'de sel ve heyelan! O anlar kamerada

Rize'de sel ve heyelan! O anlar kamerada

Nihal Olçok'tan Meclis Başkanı Binali Yıldırım'a: O gülme hakkına sahipse, ben de söz söyleme hakkına sahibim!

Nihal Olçok'tan Meclis Başkanı Binali Yıldırım'a: O gülme hakkına sahipse, ben de söz söyleme hakkına sahibim!

Mahkemede rezalet! Öz kızlarını istismar eden babaya iyi hal indirimi

Mahkemede rezalet! Öz kızlarını istismar eden babaya iyi hal indirimi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.