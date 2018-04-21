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YSK açıkladı! Seçim istifası için son tarih belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 15:41 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu kararı uyarınca istifa etmesi gerekenler için son tarih; 26 Nisan 2018 günü saat 17.00 olarak açıklandı.

YSK açıkladı! Seçim istifası için son tarih belli oldu

Ayrıntılar geliyor...

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YSK erken seçim 24 haziran seçimi

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