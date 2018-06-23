YSK Başkanı Güven:

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, yarın yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimiyle ilgili her türlü çalışmayı tamamladıklarını belirterek, "Halkıma sükunet tavsiye ediyorum. Sandıkların başında siyasi partilerin temsilcilerinin bulunması gerekir. Onların tutmuş olduğu tutanaklar taranmak suretiyle YSK'ye geldiği anda biz aynı zamanda siyasi partilere de bu tutanakları, sonuçları gönderiyoruz. YSK'nin yapmış olduğu iş bu, oyları saymak değil." dedi.

YSK olarak seçime hazır olduklarını, tüm ekiplerle her türlü çalışmayı tamamladıklarını bildiren Güven, ATO Kongre Merkezi'nde, yurt dışından gelen oyların 5 asma kilidin olduğu depoda saklandığını belirtti.

Gözlemcilerin sorularını da yanıtlayan Güven, yurt dışı oylarının sayılacağı bu alanda 7 bine yakın kişinin görev yapacağını, buradaki oyların Türkiye genelindeki oylarla aynı anda sayılacağını kaydetti. Güven, son derece şeffaf ve güvenli bir seçim yapıldığını söyledi.

Güven, yurt dışı oyların da Türkiye'deki sandıklarla saat 17.00 itibarıyla açılacağını hatırlatarak, "Burada ve tüm Türkiye'de gerekli her türlü güvenlik tedbirleri alınmış durumda." dedi.

Elektrik kesintilerinin her seçim döneminde gündeme getirildiğini aktaran Güven, bununla ilgili de tedbirlerin alındığını bildirdi. Güven, "İlçe seçim kurullarında enerjiyle ilgilenen kurumlar teyakkuz halinde olacaklar. Hem de elektrik kesintilerine karşı jeneratörlerimiz hazır olacak. Kazasız, belasız bir seçim diliyorum." diye konuştu.

Başkan Güven, yarının demokrasi adına önemli bir gün olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Seçimle ilgili her türlü çalışmayı tamamladık. Halkıma sükunet tavsiye ediyorum. Sandıkların başında siyasi partilerin temsilcilerinin bulunması gerekir. Onların tutmuş olduğu tutanaklar taranmak suretiyle YSK'ye geldiği anda biz aynı zamanda siyasi partilere de bu tutanakları, sonuçları gönderiyoruz. YSK'nin yapmış olduğu iş bu oyları saymak değil. Siyasi parti temsilcilerinin çoğunlukta olduğu sandık kurullarının saymış olduğu oyları alt alta toplamak suretiyle ki bunu da bilgisayarlar topluyor, sonuçları vatandaşlarımıza açıklamak. YSK'nin yapmış olduğu iş bu. Bir de herhangi bir itiraz gelirse bununla ilgili karar vermek. O nedenle vatandaşlarımızın seçimi takip etmeleri gereken yer sandıkların başıdır. Siyasi partilerimiz burada olsunlar. Sükunet olmalıdır, aksi sıkıntılara sebebiyet verir."