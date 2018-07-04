HABER

YSK Başkanı Güven, olağanüstü bir durum olmazsa seçim sonuçlarını bugün açıklayacaklarını bildirdi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 09:44 | Son Güncelleme

YSK Başkanı Güven, olağanüstü bir durum olmazsa seçim sonuçlarını bugün açıklayacaklarını bildirdi.


PARTNERDünya kupasındaki güzel Instagram'ı sallıyorDünya kupasındaki güzel Instagram'ı sallıyor
80 yaşındaki Nuriye Nine, tırpan sallıyor80 yaşındaki Nuriye Nine, tırpan sallıyor
Atıl süs havuzunu kaydıraklı yüzme havuzuna çevirdilerAtıl süs havuzunu kaydıraklı yüzme havuzuna çevirdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

1 çocuk annesi öğretmen arabada öğrencisiyle basıldı!

1 çocuk annesi öğretmen arabada öğrencisiyle basıldı!

Berna Laçin'in idam yorumuna Alişan'dan tepki geldi!

Berna Laçin'in idam yorumuna Alişan'dan tepki geldi!

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı soru şoke etti

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı soru şoke etti

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Diğer Haberler
Taksici isyan etti, arabadan indi: Devlet düşmanlarını arabama almam

Taksici isyan etti, arabadan indi: Devlet düşmanlarını arabama almam

İzmir'de alarm! Herkes bu iğrenç adamı arıyor

İzmir'de alarm! Herkes bu iğrenç adamı arıyor

Son dakika! Hadımköy'de dev fabrika yanıyor

Son dakika! Hadımköy'de dev fabrika yanıyor

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt!

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt!

Alaattin Çakıcı’nın raporunda imzası bulunan il müdürü ve başhekim görevden alındı

Alaattin Çakıcı’nın raporunda imzası bulunan il müdürü ve başhekim görevden alındı

4 Temmuz 2018 atama kararları! Resmi Gazete'de isim listesi yayınlandı

4 Temmuz 2018 atama kararları! Resmi Gazete'de isim listesi yayınlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.