HABER

YSK Başkanı Güven: Sandık sonuçlarından yüzde 99,91'i sisteme işlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 12:59 | Son Güncelleme

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Bugün itibarıyla cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin sandık sonuçlarından yüzde 99,91'i sisteme işlendi.

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Bugün itibarıyla cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin sandık sonuçlarından yüzde 99,91'i sisteme işlendi. Sağlıklı bir seçim oldu. Sonuçları, kesinleştikten sonra vatandaşların incelemesine açacağız" dedi.
YSK Başkanı Güven, dün yapılan cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekili genel seçimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Büyük sorunların olmadığı, güzel bir seçim sonuçlandırdıklarını belirten Güven, "Seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Biz her seçimde, sandığın başında siyasi parti temsilcilerinin çoğunlukta olduğu tutmuş olduğu tutanakları eş zamanlı olarak diğer siyasi partilerimizle paylaşıyoruz. Dün de sandıkları siyasi partilerimizle paylaştık. Bugün itibarıyla gelirken yolda aldım, cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin sandık sonuçlarından yüzde 99,91'i sisteme işlendi. Akşam bu sisteme işlenen ve siyasi partilerle paylaştığımız sonuçları, tutanakları alt alta toplamak suretiyle biz sonuçları açıkladık" diye konuştu.
Sağlıklı bir seçim yapıldığını kaydeden YSK Başkanı Güven, şunları söyledi:
"2014 yılından bugüne kadar yapılan seçimlerde, vatandaşlarımızın sandık başında tutmuş olduğu sandık sonuç tutanakları taramak suretiyle sisteme koyuyoruz. Tüm vatandaşlarımız inceliyor. Bu seçimde tutulan ve sisteme büyük oranda işlenen tutanakları da seçim sonuçları kesinleştikten sonra vatandaşımıza açacağız. Sistem yorulmasın, diye 5- 10 günlük bir kesinti yaptık. Birkaç gün içinde diğer seçim sonuçlarına ilişkin inceleme imkanı vereceğiz; ama bu seçimdeki sonuçları 10- 11 gün sonra vatandaşlara açacağız. Ama siyasi partilere dün itibarıyla yüzde 98'i açıldı. Birkaç saat içinde siyasi partilere yüzde 100'ünü paylaşmış olacağız."

PARTNERHerkes onlara hayran! Bursa'da dünyaya geldilerHerkes onlara hayran! Bursa'da dünyaya geldiler
Fırat Nehri'ne atılan 2 köpek tekneyle kurtarıldıFırat Nehri'ne atılan 2 köpek tekneyle kurtarıldı
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 Lise Geçiş Sınavı sonuçları ne zaman belli olacak?LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 Lise Geçiş Sınavı sonuçları ne zaman belli olacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rekor o ilçeden geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat aradı

Rekor o ilçeden geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat aradı

İşte parlamentoya giren 600 milletvekili

İşte parlamentoya giren 600 milletvekili

Son dakika! Muharrem İnce: Seçim sonuçlarını kabul ediyorum

Son dakika! Muharrem İnce: Seçim sonuçlarını kabul ediyorum

TRT spikerinden tepki toplayan sözler

TRT spikerinden tepki toplayan sözler

Dolar ne kadar oldu? Doların seçimlere ilk tepkisi

Dolar ne kadar oldu? Doların seçimlere ilk tepkisi

Birce Akalay'dan Muharrem İnce'ye mesaj

Birce Akalay'dan Muharrem İnce'ye mesaj

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 Lise Geçiş Sınavı sonuçları ne zaman belli olacak?

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 Lise Geçiş Sınavı sonuçları ne zaman belli olacak?

Muharrem İnce açıklama: Muharrem İnce seçim sonuçlarını değerlendirdi, "Adam kazandı" mesajına açıklık getirdi

Muharrem İnce açıklama: Muharrem İnce seçim sonuçlarını değerlendirdi, "Adam kazandı" mesajına açıklık getirdi

DÜZCE milletvekili seçim sonuçları 2018: İşte kazanan milletvekilleri tüm listesi

DÜZCE milletvekili seçim sonuçları 2018: İşte kazanan milletvekilleri tüm listesi

OSMANİYE milletvekili seçim sonuçları 2018: İşte kazanan milletvekilleri tüm listesi

OSMANİYE milletvekili seçim sonuçları 2018: İşte kazanan milletvekilleri tüm listesi

KİLİS milletvekili seçim sonuçları 2018: İşte kazanan milletvekilleri tüm listesi

KİLİS milletvekili seçim sonuçları 2018: İşte kazanan milletvekilleri tüm listesi

KARABÜK milletvekili seçim sonuçları 2018: İşte kazanan milletvekilleri tüm listesi

KARABÜK milletvekili seçim sonuçları 2018: İşte kazanan milletvekilleri tüm listesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.