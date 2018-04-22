YSK Başkanı Güven: Seçim takvimini açıklamak için uyum yasalarını bekliyoruz 

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - YSK Başkanı Sadi Güven, "Seçim takvimi için uyum yasalarının geçmesi gerekiyor mu?" sorusu üzerine "Uyum yasalarının geçmesi gerekiyor, çünkü cumhurbaşkanı adayı için gerekli 100 bin imzayı kimin toplayacağıyla ilgili uyum yasası çıkması gerekiyor. Biz seçim takvimini açıklamak için onu bekliyoruz" dedi.

YSK Başkanı Sadi Güven, basın mensuplarının seçime ilişkin sorularını yanıtladı. Güven, İYİ Parti'nin 24 Haziran'da yapılacak olan seçimlere girip giremeyeceğine ilişkin bir soru üzerine, "O tür konu benim işim değil. Normal yasal süreç içerisinde çalışmalarımızı yürürütüyoruz. Hangi siyasi partinin seçime gireceği hususunu biz takvim yayınlandığı günün normalde birinci günü açıklayacağız. Mümkün olsa daha kısa sürede açıklayacağız. Ancak herhangi bir siyasi parti ile ilgili bugüne kadar tespitimiz olmadı. Kayıtları tutma yetkisi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına ait. Ancak bunları değerlendirmek ve yasaların yorumunu yapıp açıklamak ise YSK'ya ait. Bugünkü çalışmalarımız içinde bu yok. Ama ne zaman olacağı ile ilgili de kurul ile görüşmeden bir şey söylemem mümkün değil" diye konuştu.