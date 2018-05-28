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YSK Başkanı Güven: "(Taşınacak sandıklar) Biz seçmen sayısına, mesafe durumunu da göz önüne alarak Kurul'da titiz bir değerlendirmeyle karar verdik."

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 12:50 | Son Güncelleme

YSK Başkanı Güven: "(Taşınacak sandıklar) Biz seçmen sayısına, mesafe durumunu da göz önüne alarak Kurul'da titiz bir değerlendirmeyle karar verdik."


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