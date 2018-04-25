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YSK Başkanı Güven’den seçim takvimi açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 10:30 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçim takvimine ilişkin, “Yarın ya da yarından sonra çıkarabiliriz.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçim takvimine ilişkin, “Yarın ya da yarından sonra çıkarabiliriz. Bugün olmaz. Uyum yasaları bir yayınlansın ona göre seçim takvimine göre harmanlayacağız” dedi.
YSK Başkanı Güven, Anayasa Mahkemesi’nin 56. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Güven, törene gelişinde basın mensuplarının seçim takvimine ilişkin sorusu üzerine, “Yarın ya da yarından sonra çıkarabiliriz. Bugün olmaz. Uyum yasaları bir yayınlansın ona göre seçim takvimine göre harmanlayacağız. Görmeden bir şey söyleyemem” ifadelerini kullandı.

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