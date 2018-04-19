YSK Başkanı’ndan İYİ Parti açıklaması!

YSK Başkanı Sadi Güven, erken seçim kararı ile ilgili açıklamada bulundu.
Seçim için hazırlıklı olduklarını ifade eden Güven, “YSK olarak bir seçim bittiğinde bir sonraki seçimin hazırlıklarını yaparız. En az iki seçim için hazır malzemelerimiz olur, yapılanmamızı tamamlarız, şu anda da bu seçim için her türlü hazırlığımız tamamdır. Bundan sonraki aşamada genelgeler ve seçim takviminin hazırlanması ve yurtdışındaki yapılanma işlemlerimiz olacak. Bugün itibariyle seçim takvimi hazırlıkları başladı. 1-2 gün içinde tamamlayıp, süreci işleteceğiz. Sürecin işletilmesi açısından YSK’da süre sıkıntısı yoktur” dedi.
İYİ PARTİ AÇIKLAMASI
Seçimlere İYİ Parti’nin girip giremeyeceği de merak eden konular arasındaydı. YSK Başkanı Güven o soruya da cevap verdi. Gerekli incelemenin yapılacağını ifade eden Güven, “Siyasi partilerin hangi şartlarda seçime katılacağı hususu, Siyasi Partiler Kanunu’nda yer alıyor. İnternet sitemizde de yazılı. Kanunda yer alan şartları hangi partilerin yerine getirdiğini incelemek için siyasi partilerin kayıtlarını tutan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan dosya istenilecek partilerin kayıtlarıyla ilgili. İnceleme sonucu, seçime katılıp katılamayacağı belirlenecek” diye konuştu. DHA
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