YSK Başkanı Sadi Güven'den erken seçim açıklaması

Erken seçim kararının ardından YSK Başkanı Sadi Güven açıklama yaptı.
Sadi Güven, "YSK açısından tarih sıkıntısı yok. İki seçim için hazır malzememiz var." dedi.
YSK Başkanı Güven, "Bugün itibarıyla seçim takvimi hazırlıkları başladı, bir iki gün içinde bunu tamamlayacağız" diye konuştu.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli Beştepe'de görüşmüş ve görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tarihini duyurmuştu.
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