HABER

YSK Başkanı Sadi Güven'in 'İmam hatipli olarak her zaman horlandık' sözlerine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 09:08 | Son Güncelleme

YSK Başkanı Sadi Güven'in "Ezan sesi geldiğinde camiye giden yönetici istemediler. Sıkıntı buradaydı. Bu nedenle imam hatip ruhu ayakta. İmam hatipli olmaktan mutluluk duyuyorum" sözlerine önce İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray sonrasında ise YSK içinden tepki geldi.

YSK Başkanı Sadi Güven'in 'İmam hatipli olarak her zaman horlandık' sözlerine tepki

YSK Başkanı Sadi Güven, önceki gün Balıkesir’de “Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi Geleneksel Mezunlar Günü”ne katıldı.

İmam hatip mezunu olduğuna dikkat çeken Güven, imam hatipli olmaktan gurur duyduğunu, okulun ilk öğrencilerinden olduğunu ifade etti. Güven etkinlikte şunları söyledi: “Yıllarca sıkıntı çektik, hamdolsun bugünlere gelindi. Bizim gibi sıkıntı çekenlerin daha çok birbirine kaynaşmış bir şekilde burada olduğunu görüyorum. Gençlerin de imam hatip ruhuyla buraya gelmelerini özellikle diliyorum, istiyorum. Sıkıntı sadece başörtüsünde değildi, hepimizeydi. Hep horlandık. Stadyumlara gittiğimizde bizimle alay ettiler. Bizi biraz da motive eden buydu. Hamdolsun bugün bu yerlere geldik. Ezan sesi geldiğinde camiye giden yönetici istemediler. Sıkıntı buradaydı. Bu nedenle imam hatip ruhu ayakta. İmam hatipli olmaktan mutluluk duyuyorum.”

Başkan Sadi Güven'in bu sözlerine önce İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray'dan sonrasında ise Cumhuriyet gazetesinden Alican Uludağ'a konuşan bir YSK üyesinden tepki geldi.

AYTUN ÇIRAY'DAN GÜVEN'E TEPKİ

Kişisel Twitter hesabından, Güven'in "Ezan sesi geldiğinde camiye giden yönetici istemediler. Sıkıntı buradaydı. Bu nedenle imam hatip ruhu ayakta. İmam hatipli olmaktan mutluluk duyuyorum" şeklindeki sözlerini paylaşan Çıray, "Müsteşarken bana karışan olmadı" yorumunda bulundu.

Çıray, "Tam kanunsuzluğa imza attı. YSK Başkanı olmaktan gurur duyacak hali yoktu da" diye de ekledi.

ciray-tepki

YSK İÇİNDEN DE TEPKİ GELDİ

Güven’e bir tepki de YSK’nin içinden geldi. Adının açıklanmasını istemeyen ve Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’a konuşan bir YSK üyesi, “Biz yargıcısız. Tarafsız bir konumumuz var. Hangi okuldan mezun olduğumuzun ne önemi var? Açıklamayı çok yanlış buldum” dedi. Bu tür sözlerin “tarafsızlığa gölge düşüreceğini” dile getiren YSK üyesi, şöyle konuştu:

“Bir yargıcın hiçbir şekilde kullanmaması gereken sözler. YSK Başkanı, seçimlerin bütün denetimi ve kontrolü için görev yapar. Şimdi bu sözlerden sonra diğer partilerin ve imam hatip mezunu olmayanların burada şüpheye düşmesi doğal değil midir? Horlandık, şimdi biz sizi horlayacağız anlamı çıkmaz mı? Ben imam hatip mezunu değilim. Bu açıklama hem yargıç kimliğine yakışmaz hem de seçimin adil, tarafsız yapıldığına dair görüşü zedeler. Zaten halkın YSK’ye güveni çok az. En azından yüzde ellisi güvenmiyor. Bu açıklama ile bunun üzerine tuz biber ekmenin anlamı yok.”


PARTNERİşte Mars'a yapılacak konut projeleriİşte Mars'a yapılacak konut projeleri
Adnan Oktar bakın neden kadınlara 'Kedicik' diyor!Adnan Oktar bakın neden kadınlara 'Kedicik' diyor!
Muğla'da batan bottaki mültecileri tur teknesindekiler kurtardıMuğla'da batan bottaki mültecileri tur teknesindekiler kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
YSK Sadi Güven Aytun Çıray imam hatip tepki aytun çıray iyi parti aytun çıray twitter

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı TV8 için bombaları patlattı! 'Yeni diziler ve transferler var'

Acun Ilıcalı TV8 için bombaları patlattı! 'Yeni diziler ve transferler var'

NASA uzmanı Türkiye'yi uyardı: Daha çok yaşayacaksınız!

NASA uzmanı Türkiye'yi uyardı: Daha çok yaşayacaksınız!

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Son dakika! 2018 YKS sonuçları açıklandı! Tercihler ne zaman?

Son dakika! 2018 YKS sonuçları açıklandı! Tercihler ne zaman?

Şarkıcı Hatice'den Seda Akgül'e 'Bikinili pozları taklit ettin' tepkisi!

Şarkıcı Hatice'den Seda Akgül'e 'Bikinili pozları taklit ettin' tepkisi!

Habertürk canlı yayınında Nagehan Alçı ile Didem Arslan Yılmaz arasında gerginlik

Habertürk canlı yayınında Nagehan Alçı ile Didem Arslan Yılmaz arasında gerginlik

İlginizi Çekebilir

Habertürk canlı yayınında Nagehan Alçı ile Didem Arslan Yılmaz arasında gerginlik

Habertürk canlı yayınında Nagehan Alçı ile Didem Arslan Yılmaz arasında gerginlik

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Adnan Oktar ile ilgili yorumda bulunduğu iddiasına flaş cevap: O komşu başkası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Adnan Oktar ile ilgili yorumda bulunduğu iddiasına flaş cevap: O komşu başkası!

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan rahip Brunson’un ev hapsi kararına avukatından itiraz

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan rahip Brunson’un ev hapsi kararına avukatından itiraz

Yusuf dedenin cebinden çıkanlar yürekleri burktu!

Yusuf dedenin cebinden çıkanlar yürekleri burktu!

TSK'da bir ilk! Orduya katıldılar

TSK'da bir ilk! Orduya katıldılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'nda tankın altına yatan Metin Doğan ifade verdi

15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'nda tankın altına yatan Metin Doğan ifade verdi

Adnan Oktar bakın neden kadınlara 'Kedicik' diyor!

Adnan Oktar bakın neden kadınlara 'Kedicik' diyor!

Muğla'da batan bottaki mültecileri tur teknesindekiler kurtardı

Muğla'da batan bottaki mültecileri tur teknesindekiler kurtardı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

Almanya'daki firari FETÖ'cü subaylara Fetullah Gülen'den talimat! Harekete geçtiler

Almanya'daki firari FETÖ'cü subaylara Fetullah Gülen'den talimat! Harekete geçtiler

Ölümcül hataya rekor tazminat davası

Ölümcül hataya rekor tazminat davası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.