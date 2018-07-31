YSK Başkanı Sadi Güven'in 'İmam hatipli olarak her zaman horlandık' sözlerine tepki

YSK Başkanı Sadi Güven, önceki gün Balıkesir’de “Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi Geleneksel Mezunlar Günü”ne katıldı.
İmam hatip mezunu olduğuna dikkat çeken Güven, imam hatipli olmaktan gurur duyduğunu, okulun ilk öğrencilerinden olduğunu ifade etti. Güven etkinlikte şunları söyledi: “Yıllarca sıkıntı çektik, hamdolsun bugünlere gelindi. Bizim gibi sıkıntı çekenlerin daha çok birbirine kaynaşmış bir şekilde burada olduğunu görüyorum. Gençlerin de imam hatip ruhuyla buraya gelmelerini özellikle diliyorum, istiyorum. Sıkıntı sadece başörtüsünde değildi, hepimizeydi. Hep horlandık. Stadyumlara gittiğimizde bizimle alay ettiler. Bizi biraz da motive eden buydu. Hamdolsun bugün bu yerlere geldik. Ezan sesi geldiğinde camiye giden yönetici istemediler. Sıkıntı buradaydı. Bu nedenle imam hatip ruhu ayakta. İmam hatipli olmaktan mutluluk duyuyorum.”
Başkan Sadi Güven'in bu sözlerine önce İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray'dan sonrasında ise Cumhuriyet gazetesinden Alican Uludağ'a konuşan bir YSK üyesinden tepki geldi.
Kişisel Twitter hesabından, Güven'in "Ezan sesi geldiğinde camiye giden yönetici istemediler. Sıkıntı buradaydı. Bu nedenle imam hatip ruhu ayakta. İmam hatipli olmaktan mutluluk duyuyorum" şeklindeki sözlerini paylaşan Çıray, "Müsteşarken bana karışan olmadı" yorumunda bulundu.
Çıray, "Tam kanunsuzluğa imza attı. YSK Başkanı olmaktan gurur duyacak hali yoktu da" diye de ekledi.
YSK İÇİNDEN DE TEPKİ GELDİ
Güven’e bir tepki de YSK’nin içinden geldi. Adının açıklanmasını istemeyen ve Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’a konuşan bir YSK üyesi, “Biz yargıcısız. Tarafsız bir konumumuz var. Hangi okuldan mezun olduğumuzun ne önemi var? Açıklamayı çok yanlış buldum” dedi. Bu tür sözlerin “tarafsızlığa gölge düşüreceğini” dile getiren YSK üyesi, şöyle konuştu:
“Bir yargıcın hiçbir şekilde kullanmaması gereken sözler. YSK Başkanı, seçimlerin bütün denetimi ve kontrolü için görev yapar. Şimdi bu sözlerden sonra diğer partilerin ve imam hatip mezunu olmayanların burada şüpheye düşmesi doğal değil midir? Horlandık, şimdi biz sizi horlayacağız anlamı çıkmaz mı? Ben imam hatip mezunu değilim. Bu açıklama hem yargıç kimliğine yakışmaz hem de seçimin adil, tarafsız yapıldığına dair görüşü zedeler. Zaten halkın YSK’ye güveni çok az. En azından yüzde ellisi güvenmiyor. Bu açıklama ile bunun üzerine tuz biber ekmenin anlamı yok.”
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