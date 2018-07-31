YSK Başkanı Sadi Güven'in 'İmam hatipli olarak her zaman horlandık' sözlerine tepki

YSK Başkanı Sadi Güven, önceki gün Balıkesir’de “Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi Geleneksel Mezunlar Günü”ne katıldı.

İmam hatip mezunu olduğuna dikkat çeken Güven, imam hatipli olmaktan gurur duyduğunu, okulun ilk öğrencilerinden olduğunu ifade etti. Güven etkinlikte şunları söyledi: “Yıllarca sıkıntı çektik, hamdolsun bugünlere gelindi. Bizim gibi sıkıntı çekenlerin daha çok birbirine kaynaşmış bir şekilde burada olduğunu görüyorum. Gençlerin de imam hatip ruhuyla buraya gelmelerini özellikle diliyorum, istiyorum. Sıkıntı sadece başörtüsünde değildi, hepimizeydi. Hep horlandık. Stadyumlara gittiğimizde bizimle alay ettiler. Bizi biraz da motive eden buydu. Hamdolsun bugün bu yerlere geldik. Ezan sesi geldiğinde camiye giden yönetici istemediler. Sıkıntı buradaydı. Bu nedenle imam hatip ruhu ayakta. İmam hatipli olmaktan mutluluk duyuyorum.”

Başkan Sadi Güven'in bu sözlerine önce İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray'dan sonrasında ise Cumhuriyet gazetesinden Alican Uludağ'a konuşan bir YSK üyesinden tepki geldi.