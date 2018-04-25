IHAAW101328-GEN/25-04-2018

- YSK Başkanı Sadi Güven, seçim takvimine ilişkin, “Yarın, yarından sonra çıkarabiliriz. Bugün olmaz. Uyum yasaları bir yayınlansın, ona göre seçim takvimine göre harmanlayacağız” dedi.

25.04.2018 10:13:28 TSI

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