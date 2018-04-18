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YSK Başkanı Sadi Güven: Siyasi partilerin hangi şartlarda seçime katılacağı hususu siyasi partiler kanununda yazılıdır

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 19:13 | Son Güncelleme

YSK Başkanı Sadi Güven, erken seçim kaar ile ilgili açıklamada bulundu.

ANKARA (DHA) YSK Başkanı Sadi Güven, erken seçim kaar ile ilgili açıklamada bulundu. Güven, "Seçim için her türlü hazırlığımız tamam. Bugün itibari ile seçim takvimi hazırlıkları başladı. Sürecin işletilmesi konusunda YSK açısından sıkıntı yoktur" dedi.

Güven sözlerine şöyle devam etti: "Siyasi partilerin hangi şartlarda seçime katılacağı hususu siyasi partiler kanununda yazılıdır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından dosya istenilecek partilerin kayıtlarıyla ilgili. İnceleme sonucu, seçime katılıp katılamayacağı belirlenecek."

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