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YSK Başkanı Sadi Güven, yarın seçim takvimini açıklamayı planladıklarını belirterek, "Seçime 11 parti girecek" dedi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 20:45 | Son Güncelleme

IHAAW203851-GEN/25-04-2018 - YSK Başkanı Sadi Güven, yarın seçim takvimini açıklamayı planladıklarını belirterek, "Seçime 11 parti girecek" dedi. 25.04.2018 20:38:51 TSI NNNN

IHAAW203851-GEN/25-04-2018

- YSK Başkanı Sadi Güven, yarın seçim takvimini açıklamayı planladıklarını belirterek, "Seçime 11 parti girecek" dedi.

25.04.2018 20:38:51 TSI
NNNN

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