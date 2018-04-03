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YSK binasının depo kısmında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 00:17 | Son Güncelleme

Ankara'da Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) depo kısmında yangın çıktı. Depo içerisindeki kağıt yığınları yandı.

YSK binasının depo kısmında yangın

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YSK yangın

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