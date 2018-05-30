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YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 17:33 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu ( YSK ), HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın FOX TV’ye katılım talebini reddetti.

YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!

HDP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın bu akşam özel bir televizyonda yayınlanacak programa, haftalık 10 dakika olan telefonla görüşme hakkını kullanarak, cezaevindeki ankesörlü telefonla bağlanması talebinin YSK tarafından reddedildiği belirtildi.

"MERCİ ADALET BAKANLIĞI"

YSK kararında, "Demirtaş'ın programa katılımının sağlanması için girişimde bulunulması taleplerinin değerlendirilmesi merci T.C. Adalet Bakanlığı olduğundan, Yüksek Seçim Kurulu'nun girişimde bulunması taleplerinin reddine karar verilmesi gerekmiştir" denildiği kaydedildi.

Karara katılmayıp karşı oy veren YSK Başkanvekili Erhan Çiftçi ve YSK üyesi Yunus Aykın'ın ise karşı oy gerekçelerinde, şunları kaydettiği belirtildi.

"KARARA KATILMIYORUZ"

"Cumhurbaşkanı adaylarına tanınan propaganda hakkının Cumhurbaşkanı adayı olan Selahattin Demirtaş'a tutuklu olduğu gerekçesiyle tanınmaması düşünülemez. Cezaevi imkanlarının elverdiği ölçüde gerekli önlemler alınmak ve yoğun araçlar kullanılmak kaydıyla seçim kanunlarında öngörülen propaganda hakkının Selahattin Demirtaş'a da sağlanması yolunda bir karar verilmesi gerekirken, izin verme yetkisinin Adalet Bakanlığı'na ait olduğundan bahisle talebin reddi yolunda verilen karara katılmıyoruz." (DHA)

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
FOX TVNİNDE NE MAL OLDUĞU BELLİ OLDU. HİÇMİ BAŞKA ADAM BULAMADINIZ. TERÖRİSTİMİ ÇIKARMAK İSTİYORSUNUZ. HİÇMİ ADAM OLMAYACAKSINIZ SİZ...
@serdarr035 terörist dediğiniz kişi başkan adayı terörist se adaylığı neden kabul edildi.
işte bu yüzden bu dikta rejim gitmeli diyoruz.devletin tüm yargı organları akp tekelinde hareket ediyor.
Demirtaş bulmuş çıkacak kanalı portakalla propaganda yapacaklardı ama ysk izin vermedi
DÜZGÜN KARAR VERMEZLER ÇÜNKÜ YEMEZ.....
bu reddin kanuni olarak gerekçesi nedir onuda açıklasınlar birde TRT devlet kanalında neden sürekli ırkçı gerici savaş yanlısı ak partinin sürekli reklamı yapılıyor onuda açıklasınlar bi zahmet.
suçlu ve hapiste! daha nasıl bir gerekçe lazım.
emiri aldınız görüşmeyi iptal ettiniz satılksınız hepınız 1 gun önce görüşmeye olumlu bakan 1 gun sonra göruşmeyı ıptal edıyor ne oldu korktunuzmu bu arada fatıh portakal beye çok tşk ederim bu isteğinden dolayı burda tek ayrımcılık yapmayan haberkanalı ve haber sunucusu fox tv ve fatih portakaldır şasmayın ayık olun
TÜRKİYE DE TEK SİYASETÇİ ADAM SELAHATTİN DEMİRTAŞ TIR BUNU BİLDİKLERİ İÇİN HERŞEYİ REDEDİYORLAR SUÇSUZ YERE İÇERİYE ATTILAR
SİZDE DEMİRTAŞ’I KONUŞTURACAK CESARET YOK. TELEFON İLE BAĞLANMASI BİLE SİZİ KORKUTUYOR!!
Adaletsizlik bakanlığı her şeye tabi tek buna değil:)
Mynetin vermediği haberi veriyorum: RTE nin 2000 yılında feto ile yaptığı görüşme belgelendi. Belge yazılı bir kitap, kitapta 89. sayfa :Yenilikçi Hareket Nasuhi Güngör 2001 1.BASKI
ONA TERORİST DİYEN KENDİNDEN ŞÜPHE ETSİN İMANINDAN ŞÜPHE ETSİN
terörist tabir ettiğiniz şahsiyet bugün türkiyede gerçek kürt milletinin 150 milletvekili çıkaracak genel başkanı ama dış güçler izin vermiyor o ayrı...
EN AZ 6 MİLYON İNSAN TÜRKİYEDE ÖFKELİ ADALETSİZLİĞE ÖFKELİ ENFLASDYON VE ZAMAN ÖFKLİ ADALETLE BAŞLAYAN PARTİYE ÖFEKLİ ANAYASIYI TANIMIYORUM VE SAYGI DUYMUYORUM DİYEN ADAMA ÖFKELİ
sasirmadik cunku korkuyolar
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