YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!

HDP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın bu akşam özel bir televizyonda yayınlanacak programa, haftalık 10 dakika olan telefonla görüşme hakkını kullanarak, cezaevindeki ankesörlü telefonla bağlanması talebinin YSK tarafından reddedildiği belirtildi.
"MERCİ ADALET BAKANLIĞI"
YSK kararında, "Demirtaş'ın programa katılımının sağlanması için girişimde bulunulması taleplerinin değerlendirilmesi merci T.C. Adalet Bakanlığı olduğundan, Yüksek Seçim Kurulu'nun girişimde bulunması taleplerinin reddine karar verilmesi gerekmiştir" denildiği kaydedildi.
Karara katılmayıp karşı oy veren YSK Başkanvekili Erhan Çiftçi ve YSK üyesi Yunus Aykın'ın ise karşı oy gerekçelerinde, şunları kaydettiği belirtildi.
"KARARA KATILMIYORUZ"
"Cumhurbaşkanı adaylarına tanınan propaganda hakkının Cumhurbaşkanı adayı olan Selahattin Demirtaş'a tutuklu olduğu gerekçesiyle tanınmaması düşünülemez. Cezaevi imkanlarının elverdiği ölçüde gerekli önlemler alınmak ve yoğun araçlar kullanılmak kaydıyla seçim kanunlarında öngörülen propaganda hakkının Selahattin Demirtaş'a da sağlanması yolunda bir karar verilmesi gerekirken, izin verme yetkisinin Adalet Bakanlığı'na ait olduğundan bahisle talebin reddi yolunda verilen karara katılmıyoruz." (DHA)
Muharrem İnce’nin kaynak gösterdiği Nasuhi Güngör kendi kitabını yalanladı
ALES sonuçları açıklandı! İlkbahar dönemi 2018 ALES sonuç sorgulama sayfası açıldı!
Türkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı plan
Suriye bağımsızlıklarını tanıdı, ABD Rusya’ya tepki gösterdi!
Japonya'da gözaltındaki Türk'e polis dayağı! Şoke eden görüntüler ortaya çıktı
CHP'nin TRT kararı belli oldu! 10 bin kişiyle protesto
Gören hayrete düştü! Çarşaflı halinden eser yok
Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı
Türkiye'de hayrete düşüren görüntü
Adana'da film gibi kovalamaca: 20 kilometre kaçtılar
Sadece IQ'su 146 ve üzeri olan insanlar bu matematik testini geçebiliyor
3 milyon sınav kitapçığı için 3 hafta 'hapis'
Apple, 2019’un iPhone’ları için önemli bir karar aldı!
Okuyucu Yorumları 16 yorum