YSK kararları Resmi Gazete'de

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin üç kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 290 sayılı karar göre, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış ve milletvekili yeterliliğine sahip Türk vatandaşları cumhurbaşkanlığına aday gösterilebilecek.

Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yılla sınırlı olacak. Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilecek.

Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini almış siyasi partiler ile en az yüz bin seçmen, aday gösterebilecek.

Aday gösterilmek kişinin yazılı muvafakatine bağlı olacak. Aday gösterme süresinin sona erdiği tarihten itibaren hiçbir şekilde yeni aday gösterilemeyecek. Adaylarla ilgili bilgi ve belgelerde eksiklik tespit edilmesi halinde, YSK tarafından ilgili siyasi partiye eksiklerin giderilmesi için beş gün süre verilecek. Eksiklerini verilen süre içinde gidermeyen siyasi partiler, aday göstermekten vazgeçmiş sayılacak.