YSK kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise gümrüklerdeki oy verme işlemi 30 Haziran Cumartesi saat 08.00'de başlayacak ve 8 Temmuz Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Seçimlerde gümrük kapılarında görev yapacak geçici gümrük kapısı seçim kurulları ve sandık kurullarının görev ve yetkileri ile buralarda oy verme işlemlerine ilişkin YSK kararına göre, Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı seçmenlerin gümrük kapılarında oy verme işlemleri 7 Haziran Perşembe günü başlayacak, 24 Haziran Pazar günü saat 17.00'de sona erecek.

YSK'nın, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin 327, 330, 333 ve 334 sayılı kararları Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran'da birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı vatandaşların, toplam 34 karayolu, havalimanı ve liman gümrük kapısında 7 Haziran Perşembe'den itibaren günün 24 saati oy kullanabilmesine karar verdi.

Ayrıca söz konusu gümrük bölgelerinin bulunduğu 37 ilçede 24 Mayıs Perşembe saat 17.00'ye kadar "geçici gümrük kapıları seçim kurulları" oluşturulacak ancak İstanbul Atatürk Havalimanı gümrük kapısında oy pusulalarının yurt dışına gönderilmesi ile yurt dışından gelen oy torbalarının teslim alınması ve Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştırılması işlerini yürütmekle görevli Bakırköy 4. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu, 12 Mayıs Cumartesi günü göreve başlayacak şekilde kurulacak.

Karar uyarınca Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı vatandaşların tatil günleri dahil 24 saat süre ile oy kullanabilecekleri gümrük kapıları şöyle:

Her bir geçici gümrük kapısı seçim kurulu; kendilerine bağlı olarak üçer sandık kurulu oluşturacak ancak lüzum gördüğü takdirde sandık kurulu adedini artırmaya veya azaltmaya, oy verme saatlerinin başlangıç ve bitiş saatlerini 8 saatlik dilimler halinde belirlemeye yetkili olacak.

- 60 ülke ve 123 temsilcilikte sandık kurulacak

Resmi Gazete'de yer alan YSK'nın 334 numaralı kararında ise yurt dışı temsilciliklerde kurulacak sandık sayıları ve oy verme süreleri belirlendi.

Buna göre, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi'nde Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı seçmenler için 60 ülke ve 123 temsilcilikte sandık kurulması kararlaştırıldı.

Yurt dışı temsilciliklerde sandık kurulması için gereken asgari seçmen sayısı ülke genelinde 500 olarak belirlenirken, bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı ise bin 200 olarak tespit edildi.

24 Haziran'da birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 7-10 Haziran tarihlerinde ve azami 13 gün süre ile oy kullandırılmasına, başlangıç ve biliş tarihlerinin ise ülkelere göre farklı olabileceğine karar verildi.