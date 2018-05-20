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YSK kararları Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 22:33 | Son Güncelleme

Kurul, talepleri doğrultusunda Demokrat Parti ve Büyük Birlik Partisinin 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılmamasına, 24 Haziran'daki seçim iş ve işlemlerinde bu siyasi partilere yer verilmemesine karar verdi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), talepleri doğrultusunda Demokrat Parti (DP) ve Büyük Birlik Partisinin (BBP) 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılmamasına, 24 Haziran'daki seçim iş ve işlemlerinde bu siyasi partilere yer verilmemesine karar verdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanan 501 sayılı karara göre, YSK, DP Genel İdare Kurulunca alınan "seçimlere direkt olarak katılmama, "Millet İttifakı'na" dahil olan İYİ Parti listelerinden aday gösterme" kararı doğrultusunda işlem yapılmasını, 24 Haziran 2018'deki 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne DP'nin katılmamasını, bu dönemdeki seçim iş ve işlemlerinde bu siyasi partiye yer verilmemesini karara bağladı.

Kurul, 502 sayılı kararına göre, BBP'nin Merkez Karar Yönetim Kurulunca alınan "seçimlere "Cumhur İttifakı" içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisinin (AK Parti) listelerinden aday gösterme" kararı doğrultusunda işlem yapılmasına, 24 Haziran'daki Milletvekili Genel Seçimi'ne BBP'nin katılmamasına, bu dönemdeki seçim iş ve işlemlerinde bu siyasi partiye yer verilmemesine hükmetti.

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Anahtar Kelimeler:
Büyük Birlik Partisi Demokrat Parti Resmi Gazete YSK Yüksek Seçim Kurulu

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