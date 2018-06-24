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YSK'nın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı! Güvenlik önlemleri arttırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 16:39 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu'nun etrafında güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. Polis, YSK'nın bulunduğu caddeyi trafiğe kapattı.

Ankara Mithatpaşa Caddesi'nde bulunan Yüksek Seçim Kurulu'nun çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alınmaya başladı.

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Ankara Emniyetin'ne bağlı polis ekipleri yavaş yavaş bölgeye sevk edilirken, YSK'nın bulunduğu Mithatpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı.

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YSK Yüksek Seçim Kurulu polis Güvenlik seçim Ankara

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
müslüman ne demek ey AKP secmeni kardeşim. badem bıyık bırakıp camileri foto stüdyo sanıp kurandan bahsedip hak yemek mi? adaletsizlik mi?hırsızlık mı? yolsuzluk mu? sırf oy verdiğin parti diye susacak mısın? yarın ahirette bunun hesabını vermeyecek misin sanıyorsun? onlar cebini doldururken sırf inat uğruna onları savunmaya devam mı edeceksin? Allah aklını kullanmayanlar başına pislik yağdırırım diyor. hala aklınızı kullanmayacak mısınız? üzerimize yağan pisliğin farkında değil misiniz? Allah tan korkalım kuldan değil vesselam.
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