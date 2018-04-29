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YSK'nın seçmen kararına itiraz!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 08:59 | Son Güncelleme

Saadet Partisi, yurt dışında yaşayan seçmenlerin Cumhurbaşkanlığına aday gösterememesi durumunun yanlış olduğunu belirterek Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz etti.

YSK'nın seçmen kararına itiraz!

Yurt dışında yaşayan milyonlarca seçmenin cumhurbaşkanı adayı gösterememesine Saadet Partisi'nden itiraz geldi. Saadet Partisi, resmi yazıyla başvurduğu YSK'dan konuyla ilgili düzenleme yapmasını talep etti.

Parti, yurt dışındaki seçmenlerin cumhurbaşkanı adayı gösterememesinin önündeki engellerin kaldırılmasını isteyerek, YSK'dan kolaylaştırıcı düzenleme beklediğini kaydetti.

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YSK Saadet Partisi 24 haziran seçimleri 24 haziran seçimi erken seçim

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