YSK'nın seçmen kararına itiraz!

Yurt dışında yaşayan milyonlarca seçmenin cumhurbaşkanı adayı gösterememesine Saadet Partisi'nden itiraz geldi. Saadet Partisi, resmi yazıyla başvurduğu YSK'dan konuyla ilgili düzenleme yapmasını talep etti.
Parti, yurt dışındaki seçmenlerin cumhurbaşkanı adayı gösterememesinin önündeki engellerin kaldırılmasını isteyerek, YSK'dan kolaylaştırıcı düzenleme beklediğini kaydetti.
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