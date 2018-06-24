YSK önünde geniş güvenlik önlemi

Ankara'da polis ekipleri tarafından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde geniş güvenlik önlemleri alındı. YSK binasının çevresi, Büyükşehir Belediyesi'ne ait hafriyat kamyonları ve barikatlarla kapatılırken, polis ekipleri, alana cumhurbaşkanı adayları ve basın mensupları dışında hiç kimseyi almadı.
Ankara'da sabah saatlerinden itibaren YSK önünde alınan geniş güvenlik önlemleri, sandıkların açılmasıyla birlikte artırıldı. YSK binasının bulunduğu Mithatpaşa Caddesi trafiğe kapatılırken, caddeye çıkan birçok sokakta polis barikatları ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait hafriyat kamyonları ile kapatıldı. YSK önüne, partilerin cumhurbaşkanı adayları ve basın mensupları dışında hiç kimsenin alınmayacağı açıklandı. YSK önüne gelen birçok milletvekili de barikatlardan geri döndü. Sarı basın kartı olmayan basın mensupları da alana alınmadı.
Barikat önünde toplanan vatandaşlar ise uzaklaşmaları konusunda polis tarafından uyarıldı. Anons ederek grubu uyaran polis müdürü, uzaklaşmamaları durumunda polisin müdahalede bulunacağını söyledi.
Görüntü Dökümü:
-Güvenlik önlemlerinden görüntü
-Polisten görüntü
-Polis köpeğinden görüntü
-Belediye kamyonundan görüntü
Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-
YSK'nın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı! Güvenlik önlemleri arttırıldı
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı'ndan 'usulsüz oy' açıklaması
Stephen Hawking'in en büyük korkusu!
İşte Türkiye'nin erken seçim tarihi
Suudi Arabistan'da bir ilk!
Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti
İsrail askerlerinin yarıdan fazlası uyuşturucu kullanıyor
İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti
Lefkoşa'da akıl almaz kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum