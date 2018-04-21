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YSK seçim çevreleri ve çıkaracağı milletvekili sayısının tespitinde, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nden alınan 2017 nüfus bilgilerini kullanacak.

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 21:48 | Son Güncelleme

YSK seçim çevreleri ve çıkaracağı milletvekili sayısının tespitinde, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nden alınan 2017 nüfus bilgilerini kullanacak.

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