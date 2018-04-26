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YSK seçim takvimine ilişkin çalışmayı tamamladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 13:31 | Son Güncelleme

YSK, seçim takvimine ilişkin çalışmasını tamamlayarak Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim takvimine ilişkin çalışmasını tamamlayarak Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

YSK, bugün seçim takvimi gündemiyle toplandı. Siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, takvime ilişkin çalışma tamamlandı.

Bu kapsamda hazırlanan çalışma, Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.

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