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YSK seçim takvimini tamamladı! Cumhurbaşkanı adayı gösterme ve ittifak tarihi belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 13:15 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleriyle ilgili beklenen haber geldi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim takvimini tamamladı. Son dakika habere göre, Cumhurbaşkanı aday gösterme tarihi 4-8 Mayıs olarak belirlendi. Son dakika habere göre, Partilerin milletvekili aday listelerini teslim tarihi 21 Mayıs, ittifak için son başvuru tarihi ise 6 Mayıs olarak açıklandı. YSK, seçim takvimine ilişkin çalışmasını tamamlayarak, yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderdi.

YSK seçim takvimini tamamladı! Cumhurbaşkanı adayı gösterme ve ittifak tarihi belli oldu

YSK, bugün seçim takvimi gündemiyle toplandı. Siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, takvime ilişkin çalışma tamamlandı. Son dakika habere göre, bu kapsamda hazırlanan çalışma, Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.

Ayrıntılar geliyor...

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YSK erken seçim 24 haziren seçimleri

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