YSK seçim takvimini tamamladı! Cumhurbaşkanı adayı gösterme ve ittifak tarihi belli oldu

YSK, bugün seçim takvimi gündemiyle toplandı. Siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, takvime ilişkin çalışma tamamlandı. Son dakika habere göre, bu kapsamda hazırlanan çalışma, Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.

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