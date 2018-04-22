YSK, seçime girecek siyasi partileri belirledi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekilliği genel seçimine, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) , Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Büyük Birlik Partisi (BBP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrat Parti (DP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Saadet Partisi ve Vatan Partisi'nin girebileceğine karar verdi.
Kurul, bugünkü gündem toplantısında, TBMM'den bugün gönderilen yazı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından partilere ilişkin 19 Nisan'da gönderilen bilgisayar disketlerinin incelemesini tamamladı.
Toplantı sonrası YSK Başkanı Sadi Güven imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Seçimin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 14. maddesinin 11. fıkrası ile Siyasi Partiler Kanununun, siyasi partilerin seçimlere katılması şartlarını düzenleyen 36. maddesi gereğince illerin en az yarısında teşkilatını kurmuş siyasi partilerin, AK Parti, BTP, BBP, CHP, DP, HDP, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ve Vatan Partisi olduğunun belirlendiği kaydedildi.
Açıklamada, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin de belirlenmesi gerektiği ve TBMM Başkanlığının bugün gönderdiği yazıda, TBMM grubu bulunan siyasi partilerin, AK Parti, CHP, HDP, İYİ Parti ve MHP olduğunun bildirildiği aktarıldı.
Bunun sonucu olarak, Seçimin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 14. maddesinin 11. fıkrası ile Siyasi Partiler Kanununun 36. maddesinde öngörülen koşulları taşıyan siyasi partilerin, AK Parti, BTP, BBP, CHP, DP, HDP, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ve Vatan Partisi olduğunun tespit ve ilanına karar verildiği ifade edildi.
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