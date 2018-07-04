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YSK verileri, AA verileriyle birebir örtüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 19:47 | Son Güncelleme

YSK'nın açıkladığı Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçları, Anadolu Ajansı'nın kamuoyuyla paylaştığı verilerle birebir örtüştü

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıkladığı kesin seçim sonuçları ile Anadolu Ajansı'nın kamuoyuna duyurduğu veriler ile birebir örtüştü.

YSK, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52,59 oy oranıyla cumhurbaşkanı seçildi.

Diğer adaylardan Muharrem İnce yüzde 30,64, Meral Akşener yüzde 7,29, Selahattin Demirtaş yüzde 8,40, Temel Karamollaoğlu yüzde 0,89 ve Doğu Perinçek yüzde 0,20 oya ulaştı.

Milletvekili genel seçim sonuçlarına göre ise AK Parti yüzde 42,56 oy oranıyla parlamentoda 295 sandalye kazandı.

CHP yüzde 22,65 oy oranıyla 146, MHP yüzde 11,10 oy oranıyla 49, HDP yüzde 11,70 oy oranıyla 67, İYİ Parti yüzde 9,96 oy oranıyla 43 milletvekili çıkardı.

Saadet Partisi yüzde 1,34, HÜDA PAR yüzde 0,31, Vatan Partisi yüzde 0,23 oy aldı ve bu oranlarla milletvekili çıkaramadı.

Anadolu Ajansı'nın sandıklardan abonelerine ve kamuoyuna aktardığı tüm veriler, YSK'nın açıkladığı kesin seçim sonuçlarıyla birebir örtüştü.

- Cumhurbaşkanlığı Seçimi

YSK Kesin Sonuçları AA sonuçları

Recep Tayyip Erdoğan: % 52.59 % 52.59

Muharrem İnce: % 30,64 % 30,64

Meral Akşener: %7,29 %7,29

Selahattin Demirtaş: % 8,40 % 8,40

Temel Karamollaoğlu: % 0,89 % 0,89

Doğu Perinçek: % 0,20 % 0,20

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- Milletvekili Genel Seçimi

YSK Kesin Sonuçları AA sonuçları

AK Parti: % 42,56 AK Parti: % 42,56

CHP: % 22,65 CHP: % 22,65

MHP: % 11,10 MHP: % 11,10

HDP: % 11,70 HDP: % 11,70

İYİ Parti: % 9,96 İYİ Parti: % 9,96

Saadet Partisi: % 1,34 Saadet Partisi: % 1,34

HÜDA PAR: % 0,31 HÜDA PAR: % 0,31

Vatan Partisi: % 0,23 Vatan Partisi: % 0,23

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Ajansı Yüksek Seçim Kurulu

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