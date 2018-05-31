YSK'den özel televizyon ve radyolara ilişkin karar

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında yasa gereği, ulusal düzeyde yayın yapan özel televizyon ve radyoları belirledi.

YSK’nin Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararında, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’da seçimlerin başlangıç tarihinden oy verme gününün bitimine kadar özel radyo ve televizyon kuruluşlarının yapacakları yayınlarda 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun hükümlerine tabi olduğu hatırlatıldı.

YSK kararında, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda, "Ülke çapında yayın yapan özel radyo ve televizyonların hangileri olduğunu belirlemeye Yüksek Seçim Kurulu yetkilidir. Yüksek Seçim Kurulunun buna ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlanır." hükmüne yer verildi.

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 3. maddesinde, "bölgesel yayın", "ulusal yayın" ve "yerel yayın" tanımlarının yapıldığı anımsatılan kararda, yayının yapıldığı yer kavramından, yönetim ve yayın merkezinin bulunduğu yerin anlaşılması gerektiği kaydedildi.