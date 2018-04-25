HABER

YSK'nin Hüda-Par kararı Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 23:50 | Son Güncelleme

Hüda-Par'ın 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine girmesine ilişkin YSK kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), Hür Dava Partisi'nin (Hüda-Par) 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine girmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kararda, Hüda-Par'ın oy verme günü olan 24 Haziran'dan 6 ay öncesinde yurt genelinde 41 ilde teşkilatlanma koşulunu sağladığı belirtildi.

Partinin, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunu ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun ilgili maddelerinin öngördüğü koşullara sahip olduğunun tespit edildiği, bu nedenle 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine katılma koşullarını taşıdığının anlaşıldığı bildirildi.

Bu kapsamda, 22 Nisan'da ilan olunan siyasi partilerin yanı sıra Hüda-Par'ın da 24 Haziran'da birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne katılabileceği kaydedildi.

Acı haber geldi! Şehit ve yaralılar varAcı haber geldi! Şehit ve yaralılar var
AÖF sınav sonuçları açıklandı!AÖF sınav sonuçları açıklandı!
Meral Akşener'e tuzak mı kuruluyor?Meral Akşener'e tuzak mı kuruluyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hür Dava Partisi Yüksek Seçim Kurulu

En Çok Okunan Haberler

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!

Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Öğretmenlere idari izin! Tarihler belli oldu

Öğretmenlere idari izin! Tarihler belli oldu

Hande Fırat, Aydan Şener ve Gülben Ergen! Olaylar iyice karıştı

Hande Fırat, Aydan Şener ve Gülben Ergen! Olaylar iyice karıştı

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da tamamı kadınlardan oluşan kaçakçılık çetesi çökertildi!

Ankara'da tamamı kadınlardan oluşan kaçakçılık çetesi çökertildi!

Cumhuriyet Gazetesi davasında ceza yağdı

Cumhuriyet Gazetesi davasında ceza yağdı

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM'nin 56. kuruluş yıl dönümünde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM'nin 56. kuruluş yıl dönümünde konuştu

Osmaniye ve Konya'ya şehit ateşi düştü

Osmaniye ve Konya'ya şehit ateşi düştü

TSK'daki FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda tutuklama

TSK'daki FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda tutuklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.