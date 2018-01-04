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YSK’nın İYİ Parti kararına, Akşener’den sert tepki: 'Aklından bile geçirme'

GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 09:19 | Son Güncelleme 5 saat önce

İYİ Parti’nin Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) seçmen kütüklerini istemesi ve ret cevabı almasıyla başlayan tartışma büyüyor. YSK, İYİ Parti’nin il ve ilçe kongrelerini yapmadığını gerekçesiyle talebi reddettiğine dair kararı dün yayınladı. Bunun üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Anadolu Partisi, Merkez Parti, Türkiye Partisi 1. olağan kongrelerini bizim yaptığımız gibi yaptı da seçime girme hakkı kazandı, şimdi yeni içtihat mı getiriyorsun? Aklından bile geçirme!” dedi.

YSK, İYİ Parti’nin seçmen kütüklerini istemesi üzerine 14 Aralık 2017 tarihinde verdiği ret kararını resmi internet sayfasında yayınladı.

YSK’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“1- İYİ Parti’nin 08/12/2017 tarihi itibariyle kuruluşunu bildirdiği herhangi bir il veya ilçe teşkilatı bulunmadığı, dolayısıyla bir ilde teşkilatlanmak için o ilin ilçelerinde de kongre yapmadığı, bu suretle en az 41 ilde teşkilatlanmadığı anlaşıldığından, Türkiye Büyük Millet
Meclisinde de grubu bulunmadığından seçmen kütüğü verilmesi talebinin reddine,

2- Kurulumuzun resmi internet sayfasında sandık bazlı seçim sonuçları yayınlandığından buna ilişkin istemin reddine,

3- Karar örneğinin İyi Parti Genel Başkanlığına gönderilmesine,

14/12/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.”

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MERAL AKŞENER SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Kararın YSK’nın resmi internet sayfasında yayınlanmasından sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, twitter hesabından açıklama da bulundu.

Anadolu Partisi, Merkez Parti, Türkiye Partisi’nin seçimlere aynı şartlarda katıldığını hatırlatan Akşener, YSK’nın açıklamalarına şu sözlerle tepki gösterdi:

YSK flaş 'İYİ Parti' kararının gerekçesini açıkladı

“YENİ İÇTİHAT MI GETİRİYORSUN”

“Şimdi YSK açıklama yapmış seçime girebilmek için kongrelerin tamamlanmış olması lazımmış. Anadolu Partisi, Merkez Parti, Türkiye Partisi 1. olağan kongrelerini bizim yaptığımız gibi yaptı da seçime girme hakkı kazandı, şimdi yeni içtihat mı getiriyorsun? Aklından bile geçirme!”

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Anahtar Kelimeler:
YSK Meral Akşener İYİ parti

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
hadi oradan kazanacakmış aklın varsa hesap yaparsın %24 chp % 11 MHP %12 hdp % 52AKP %1 MERAL BU HESAPTAN SEN BAŞKAN OL OYLARI GÖKTEN ZEMBİL İLE Mİ GETİRECEKSİN YOKSA FETÖ SİZE AMERİKADAN OY MU ATACAK SENİN AKLIN ARKANA DÜŞENLER KÜSKÜN ÜLKÜCÜLER VE FETÖCÜLER SİZDEN MEDET UMANLAR BUNLAR BİR DE HDP DEMİRTAŞ YERİNE SENİ GÖSTERİR İSE İŞİN İYİ MERAL YOKSA MECLİS SENSİZ KALACAK SENDE MECLİSSİZ
OYUM SENİN AKŞENER...
Sayın meral hanım lütfen basit ve siyasi söylemlerle gündemde kalmaya çalışma. iktidara gelince ne gibi icraatlar yapacaksın hedeflerini ve işçiye, memura,emekliye neler yapacaksın, işsizliği nasıl azaltacaksın lütfen bunlardan bahsetin.
Ona mahkeme karar verir..mahkeme kararına ya uyacaksın ya uyacaksın..
muz cumhuriyetine döndük ,kendilerine gelince herşeyi hukukuna uyduruyorlar, geçen seçimden sonra YSK nın kararlarının hakkaniyet çerçevesinde değerlendirilmesi sorgulanabilir durumda
Kdına bak kadına, kongreyle olmazsa darbeyle geliyoruz diye yaptığı çığırtkanlığı ne kadar çabuk unutmuş lan sen kimsin ki YSK yı tehdit ediyosun Terbiyesiz fetö metresi seni oyum oyum oyacak bu millet aaklın varsa zamanın varken kaçarsın pislik..
makam mevki ünvan icin davasını satanlar. seçimde tek ümidiniz, erdogan'dan nefret edenlerin size oy vermesi. yoksa türkiye için seçmene anlatacak hiçbir projeniz yok. yüzden b.k atma partisi olmaktan öteye gidemiyorsunuz. bildigin chp nin kopyası boş laf partisi.
KADIN YERDEN GÖGE KADAR HAKLIDIR BURASI NE SURİYE NEDE İRANDIR BURASI TÜRKİYE 65 MİLYOM CUMHURİYETCİ VE ATATÜKCÜNÜN OLDUGUNU KİMSE UNUTMASIN BU ALTMIŞ BEŞ MİLYON HİÇ EVİNDEN ÇIKMAZ NE ZAMAN ÇIKAR ANCAK CUMHURİYET DEMOKRASİ ATATÜRKÜN FİKİRLERİ TEHLİKEYE GİRERSE BU MİLLET MEYDANA ÇAGRILIRSA OZAMAN İNER BU ALTMIŞBEŞ MİLYON TÜRKİYENİN GERÇEK BEKCİLERİDİR CUMHURİYETİN VATANIN BAYRAGIN İŞTE TÜRKİYE NE İRAN NE SURİYE NEDE MISIR NEDE IRAK TÜRKİYE TÜRKLERİNDİR KURUCUSU ATATÜRK REJİMİDE LAİK DEMOKRATİK TÜRKİYE CUMHURİYETİDİR .
EN-GEL-LE-YE-Mİ-YE-CEK-Sİ-NİZ.
Allah yardımcın olsun Bu haysiyetsiz sahtekarlarla çok işin var.
Meral hanımın iyi partisi 2019 da seçimlere girmeli.
SADECE GÜLÜYORUM...allah akıl fikir versin...bu BENLİK DUYGUSU YANİ İNSANIN EGOLARI NELER YAPTIRIYOR İNSANA...
İYİ parti potansiyeli olan bir parti, YSK mühürsüz oylarda yaptıklarını mı yapmak niyetinde acaba yine.
Ülkeyi babasının çiftliği sananlara okkalı bir tokatla salyalarını duvara yapıştırmalısın. Onlar seçim gününe kadar türlü engeller çıkaracaklardır, kiralanan salonları, düzenlenen meydanları yasaklayanların gücü seçime kadar, oğlunun başörtüsünden dolayı abd gidenler, torunları için italyaya gidenler artık gidemiyecekler, herkese rezza sarraf muamelesi
Sayın Akşener; ülkemizde şuan her şey normaldir bilin istedim.Olağan üstü hal dediler ya bir kere, o sebepten her şey normaldir.Bu ysk mühürsüz oyları geçerli saydı sayın Akşener unutmayın.Malesefki durum bu Türkiyemiz de...Bakan çıkıp anamuhalefet partisinin genel başkanını resmen tehdit ediyor.Ama tek bir savcı soruşturma açamıyor.Gerçek demokrasilerde kimsenin suç işleme ayrıcalığı olamaz.İnşallah bu durum geçicidir.Ama hep bir ağızdan demokrasimize, hukukumuza ve adaletimize el birliği ile sahip çıkarsak.Cumhuriyetimiz daha sağlam olacaktır.Emin olun.
ALLAH AKİŞENERE YARDIMCI OLSUN .YOKA BU AKEPEYLE ÜLKE BİTİK.
ŞU ÜZERİNİZDE UÇAN KUŞLAR İYİ BAKIN GÖK YÜZÜNE HİKMETİ İLAHİ SENİ KORUYACAKTIR
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