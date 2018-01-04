YSK’nın İYİ Parti kararına, Akşener’den sert tepki: 'Aklından bile geçirme'

YSK, İYİ Parti’nin seçmen kütüklerini istemesi üzerine 14 Aralık 2017 tarihinde verdiği ret kararını resmi internet sayfasında yayınladı.

YSK’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“1- İYİ Parti’nin 08/12/2017 tarihi itibariyle kuruluşunu bildirdiği herhangi bir il veya ilçe teşkilatı bulunmadığı, dolayısıyla bir ilde teşkilatlanmak için o ilin ilçelerinde de kongre yapmadığı, bu suretle en az 41 ilde teşkilatlanmadığı anlaşıldığından, Türkiye Büyük Millet

Meclisinde de grubu bulunmadığından seçmen kütüğü verilmesi talebinin reddine,

2- Kurulumuzun resmi internet sayfasında sandık bazlı seçim sonuçları yayınlandığından buna ilişkin istemin reddine,

3- Karar örneğinin İyi Parti Genel Başkanlığına gönderilmesine,

14/12/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.”

MERAL AKŞENER SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Kararın YSK’nın resmi internet sayfasında yayınlanmasından sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, twitter hesabından açıklama da bulundu.

Anadolu Partisi, Merkez Parti, Türkiye Partisi’nin seçimlere aynı şartlarda katıldığını hatırlatan Akşener, YSK’nın açıklamalarına şu sözlerle tepki gösterdi:

“YENİ İÇTİHAT MI GETİRİYORSUN”

“Şimdi YSK açıklama yapmış seçime girebilmek için kongrelerin tamamlanmış olması lazımmış. Anadolu Partisi, Merkez Parti, Türkiye Partisi 1. olağan kongrelerini bizim yaptığımız gibi yaptı da seçime girme hakkı kazandı, şimdi yeni içtihat mı getiriyorsun? Aklından bile geçirme!”