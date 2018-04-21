YSK'nin seçim kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminde aday olmak için görevinden ayrılacaklar, emeklilik veya ayrılma dilekçelerini en geç 26 Nisan Perşembe günü saat 17.00'ye kadar verecek.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminde aday olacakların emeklilik ve ayrılma esasları ile seçim çevreleri ve milletvekili sayısına ilişkin kararları, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kararda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 76'ncı maddesinin son fıkrasına göre, hakimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ve silahlı kuvvetler mensuplarının görevlerinden çekilmedikçe aday olamayacakları ve milletvekili seçilemeyecekleri hatırlatıldı.

2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 18'inci maddesi kapsamına giren kamu görevlileri, siyasi parti il ve ilçe teşkilatı yöneticileri, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları (subay ve astsubaylar) ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların, milletvekili adayı olabilmeleri için istifa veya emeklilik yoluyla ayrılanlar arasında ayrım yapılmaksızın dilekçelerini öngörülen sürede vermiş olmaları gerektiği bildirildi.