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"YSK'ye talimat verildiği iddiaları gerçeği yansıtmıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 11:03 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven: - "HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş'ın TRT'deki propaganda konuşmasıyla ilgili YSK'ye talimat verildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" -"(Madem Demirtaş'ın avukatları TRT konuşmasının cezaevinde çekilmesini istiyor, biz de orada çekelim) dedik, bu yönde karar aldık, TRT ekibini oraya gönderdik. Kararımızı ne şekilde aldığımız belli"

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın TRT'deki propaganda konuşmasıyla ilgili YSK'ye talimat verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Demirtaş'ın TRT'de yapacağı propaganda konuşmasıyla ilgili tartışmalara açıklık getirdi.

Demirtaş'ın tutuklu bulunması nedeniyle avukatı aracılığıyla YSK'ye yapılan başvuruda, "propaganda hakkını kullanacağı belirtilerek, bu konuda kolaylık sağlanmasının istendiğini" aktaran Güven, avukatlar tarafından aynı anda Adalet Bakanlığına da TRT konuşmasının tutuklu bulunduğu cezaevinde çekilmesi talepli dilekçe verildiğini belirtti.

Adalet Bakanlığınca dilekçenin YSK'ye iletilmesi sonrasında başvuruyla ilgili karar verdiklerini dile getiren Güven, "Madem Demirtaş'ın avukatları TRT konuşmasının cezaevinde çekilmesini istiyor, biz de orada çekelim dedik, bu yönde karar aldık, TRT ekibini oraya gönderdik. Kararımızı ne şekilde aldığımız belli. HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş'ın TRT'deki propaganda konuşmasıyla ilgili YSK'ye talimat verildiği iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili konuşmasında YSK'ye talimat verdiğine ilişkin bir ifade bulunmadığını da ifade eden Güven, "YSK'ye verilmiş bir talimat yok. Ondan da bahsedilmiyor. Tutuklu bulunan Demirtaş, cezaevinde çekim yapılmasını istemiş, YSK de buna uygun kararı verdi. Sayın Cumhurbaşkanının konuyla ilgili bize bir talimatı kesinlikle olmadı." dedi.

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Cumhurbaşkanı adayı ve HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş TRT propaganda konuşması ysk başkanı sadi güven

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