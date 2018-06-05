HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

YTB 7. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 22:42 | Son Güncelleme

YTB Başkanı Abdullah Eren: - "Ülkemiz halihazırda 191 ülkeden 115 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyor" - "Biz, bu mevcudu Türkiye'nin 2023 vizyonu dahilinde 200 bine ulaştırmak için gayret sarf ediyoruz" - "İçinde bulunduğumuz 2018 yılında Türkiye Mezunu derneklerin sayısının dünya üzerinde 50'ye çıkması hedefleniyor"

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) yeni başkanı Abdullah Eren, Türkiye'nin 191 ülkeden 115 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaptığını belirterek, "Biz, bu mevcudu Türkiye'nin 2023 vizyonu dahilinde 200 bine ulaştırmak için gayret sarf ediyoruz." dedi.

YTB'nin ev sahipliğinde 7'inci Uluslararası Öğrenci Mezuniyet Töreni ve iftar programı düzenlendi. Programa, YTB Başkanı Eren, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Şeref Ateş'in yanı sıra çok sayıda mezun öğrenci katıldı.

Eren, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 191 ülkeden 115 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaptığını belirterek, "Biz, bu mevcudu Türkiye'nin 2023 vizyonu dahilinde 200 bine ulaştırmak için gayret sarf ediyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin yükseköğretiminin uluslararasılaşmasını büyük boyutlara ulaştıracak bu hedefin gerçekleştirilmesinde Türkiye Bursları programının önemli rolünün olduğunu dile getiren Eren, her yıl 100 binin üzerinde başvuru aldıklarını kaydetti.

Eren, "Türkiye Bursları, 2012'de hayata geçirilmesinin üzerinden geçen 5 senede, 150 ülkeden 27 bin 678 öğrenciyi ağırlamış ve 142 ülkeden 8 bin 536 öğrenciyi de mezun etmiş ve ülkelerine göndermiştir." diye konuştu.

Türkiye Bursları'nın, halihazırda 17 bin bursiyeriyle akademik iş birliğinin yanı sıra barış ve kardeşlik iklimine sağladığı katkılarla da önemli bir misyonu yerine getirdiğini söyleyen Eren, "Ülkelerimiz arasında sağlam iş birliklerinin kurulmasında bizlere yardımlarını esirgemeyen Türkiye Burslusu öğrencilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

Türkiye'yi, uluslararası eğitim alanında önde gelen ülkelerden biri haline getiren Türkiye Burslarının yürütücü kurumu YTB'nin, mezun olan öğrencilere asla veda etmediğinin altını çizen Eren, şunları kaydetti:

"Biliriz ki hayatlarının önemli bir dönemini Türkiye'de ve Türk milletiyle birlikte geçiren, bu ülkeyi tanıyıp bizlerle aynı dili konuşan öğrencilerimiz artık Türkiye'nin ayrılmaz bir parçasıdır. Dünyanın hangi ülkesinde olursa olsunlar, tüm mezunlarımız artık yeni bir ailenin, 165 ülkeye dağılmış 150 bin kişilik Türkiye Mezunları ailesinin bir üyesidir. Ticarette, diplomaside, kültürde ve kariyeriniz olarak seçeceğiniz daha pek çok alanda, Türkiye artık sizin doğal bir ortağınız, doğal bir partnerinizdir. Aynı şekilde sizler de ülkelerinizdeki Türkiye Cumhuriyeti büyükelçiliklerinin yanında, ülkenize ayak basan her Türk'ün doğal bir ev sahibi haline gelmiş bulunuyorsunuz."

- Mezunlar Türkiye'nin "gönül elçisi"

YTB Başkanı Eren, 19 ülkede aktif halde bulunan ve mezunların tamamının kendi girişimiyle kurduğu 22 Türkiye Mezunları Derneğinin, ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin ve Türkiye Mezunu olmanın kurumsal eseri olduğunu vurguladı.

Bu derneklerden 12'sinin kuruluş aşamalarını tamamlamak üzere olduğunu belirten Eren, "İçinde bulunduğumuz 2018'de bu derneklerin sayısının dünya üzerinde 50'ye çıkması hedeflenmektedir. Bizim için çok yeni bir hedef. İnşallah mezun derneklerimizin sayısını artıracağız." diye konuştu.

Eren, Türk dış politikasının son yıllardaki atılımları sonucu 2000'li yıllarda açılan Türk diplomatik misyonlarının yanı sıra öğrencilerden her birinin de ülkesine döndüğünde Türkiye'nin bir "gönül elçisi" olma payesini taşımaktan mutluluk duyacağını dile getirdi.

Abdullah Eren, gelenek haline gelen mezuniyet töreninin, bu kez ramazan ayına rastlamasının, kendileri için ayrı bir mutluluk olduğunu belirterek, "Bu vesileyle hepinizin ramazanını kutlar, bu mübarek ayın sizlere, ailelerinize ve ülkelerinize sağlık ve afiyet getirmesini dilerim." dedi.

Konuşmasının sonunda bu yıl mezun olan öğrencileri tebrik eden Eren'e, Türkiye Burslusu bir öğrencinin cam boyayla YTB amblemini işlediği tablo hediye edildi.

- "Filistin halkına verilen destek için minnettarız"

Mezun öğrenciler adına konuşma yapan ODTÜ Matematik Bölümü doktora programından mezun olan Yusuf Dabboorasad, eğitim için ülkesi Filistin'den 2012'de Türkiye'ye geldiğini belirterek, uluslararası öğrenciler adına kendilerine verilen fırsat için Türkiye'ye teşekkür etti.

Gazzeli öğrenci Dabborasad, Türkiye'nin her zaman Filistin halkının yanında olduğuna işaret ederek, Filistinli öğrencilerin ülkelerine verilen destek için Türkiye'ye minnettar olduklarını dile getirdi.

Programın sonunda başarılı 5 öğrenciye sertifikaları verildi.

Bölümlerini birincilikle bitiren öğrencilere tablet hediye edildi.

PARTNERDünyaca ünlü yıldızın Aleyna Tilki hayranlığıDünyaca ünlü yıldızın Aleyna Tilki hayranlığı
Bayramiç Belediyesi'nden çocuklara özel iftarBayramiç Belediyesi'nden çocuklara özel iftar
"Fırtınalı denizde Türkiye olarak yol alıyoruz"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara iftar programı mezuniyet töreni Türkiye Bursları YTB

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin Muharrem İnce son anket sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin Muharrem İnce son anket sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Murat Boz'un bu paylaşımı Aslı Enver'e mi?

Murat Boz'un bu paylaşımı Aslı Enver'e mi?

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

24 Haziran seçimlerinde hangi cemaat,tarikat hangi partiye oy verecek?

24 Haziran seçimlerinde hangi cemaat,tarikat hangi partiye oy verecek?

İlginizi Çekebilir

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Meral Akşener’i tehdit eden Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin'e büyük şok

Meral Akşener’i tehdit eden Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin'e büyük şok

Beyoğlu'nda 'yan baktın' deyip silah gösterdiği kişi emniyet amiri çıktı!

Beyoğlu'nda 'yan baktın' deyip silah gösterdiği kişi emniyet amiri çıktı!

CNN Türk spikeri Buket Güler'den yine aynı canlı yayın hatası

CNN Türk spikeri Buket Güler'den yine aynı canlı yayın hatası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CNN Türk önünde meşaleli Meral Akşener protestosu! Habertürk yayınını duvara yansıttılar!

CNN Türk önünde meşaleli Meral Akşener protestosu! Habertürk yayınını duvara yansıttılar!

Şırnak'ta 3 kadın terörist "aile destekli ikna çalışmaları" sonucu teslim oldu

Şırnak'ta 3 kadın terörist "aile destekli ikna çalışmaları" sonucu teslim oldu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Abdullah Gül ziyareti ile ilgili ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Abdullah Gül ziyareti ile ilgili ilk kez konuştu!

Denizli'de 'Pempe Kod' tatbikatı için alarm verildi! Hastane teyakkuza geçti!

Denizli'de 'Pempe Kod' tatbikatı için alarm verildi! Hastane teyakkuza geçti!

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması

Kato dağında dev operasyon başladı! İşte ilk görüntüler

Kato dağında dev operasyon başladı! İşte ilk görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.