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YTB Başkanı Köse Almanya'daki Eyüp Sultan Camisi'ni ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 21:32 | Son Güncelleme

YTB Başkanı Köse: - "(Almanya'daki camilere yönelik saldırılar) Bu saldırılara karşı toplumumuzun dayanışmayla hareket etmesi ve aktif mücadele vermesi gerekiyor"

KÖLN (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Mehmet Köse, Almanya'nın Aachen kentinde geçen ocak ayı sonunda saldırıya uğrayan Eyüp Sultan Camisi'ni ziyaret etti.

Köse, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nin Aachen kentinde 31 Ocak'ta İslam Toplumu Milli Görüş'e (IGMG) bağlı Eyüp Sultan Camisi'ni ziyaretinde ilgili yöneticilerden saldırıya ilişkin gelişmeler hakkında bilgi aldı.

Camları kırılan ve tabelası sökülen caminin yetkililerine geçmiş olsun dileklerini ileten Köse, son dönemde ciddi artış gösteren saldırıların faillerinin tespit edilmesi ve cezalandırılmasının önemli olduğunu söyledi.

Köse, ayrıca İslam düşmanlığıyla mücadelenin sadece savcılık soruşturmalarıyla sınırlı tutulmasının bu suçları engellemede yeterli olmayacağını belirtti.

Küresel barışı tehdit edecek boyuta ulaşan İslam düşmanlığının engellenmesi gerektiğini vurgulayan Köse, İslam düşmanlığının bütün yönleriyle ele alınması ve bu düşmanlığa karşı çok boyutlu önlem mekanizmalarının geliştirmesi gerektiğine işaret etti.

Köse, camileri ve meskenlere yapılan saldırıların aslında yurt dışındaki bütün toplumu ve değerlerini hedef aldığına dikkati çekerek, "Bu saldırılara karşı toplumumuzun dayanışmayla hareket etmesi ve aktif mücadele vermesi gerekiyor." dedi.

Almanya İçişleri Bakanlığı, yılbaşından bu yana 25’i cami olmak üzere 37 Türk derneği ve iş yerlerine ırkçı ve İslam karşıtlığı içeren saldırılar gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Mehmet Köse

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