YTB Başkanı'ndan yurt dışı seçmene seçimlere katılım çağrısı

KÖLN (AA) - Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah Eren, bayramda da yurt dışı temsilciliklerdeki sandıkların açık olacağını hatırlatarak, "Vatandaşlarımız bayramlaşmalarını yaptıktan sonra, gelip adeta bir 'demokrasi bayramı' havasında ikinci bir bayram olarak burada oylarını kullanabilirler ve vatandaşlık görevlerini yerine getirebilirler." dedi.

Seçim çalışmalarını yerinde takip etmek üzere iki günlük ziyaret için Almanya'ya gelen Eren, Essen ve Düsseldorf başkonsolosluklarının ardından ziyaret ettiği Köln Başkonsolosluğunda TRT ve AA'ya açıklamalarda bulundu.

Eren, sandıklarda hummalı bir çalışma olduğunu belirterek, yurt dışında yapılan beşinci seçim olduğu için temsilciliklerde bu konuda ciddi bir bilgi birikimi oluştuğunu söyledi.

Yurt dışındaki seçimlerin koordinasyonunda 2012 yılından beri YTB'nin çok ciddi emeği olduğunun altını çizen Eren, geçen seçimlerde Almanya'da yüzde 46,2, yurt dışı genelinde ise yüzde 47,9 olan seçimlere katılım oranının artmasını ümit ettiklerini dile getirdi.