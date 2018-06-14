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YTB Başkanı'ndan yurt dışı seçmene seçimlere katılım çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 20:41 | Son Güncelleme

YTB Başkanı Abdullah Eren: - "Vatandaşlarımız bayramlaşmalarını yaptıktan sonra gelip adeta bir 'demokrasi bayramı' havasında ikinci bir bayram olarak burada oylarını kullanabilirler ve vatandaşlık görevlerini yerine getirebilirler" - "Bir önceki seçimde yüzde 48 olan seçime katılım oranı bu seçimde yüzde 50'yi geçecektir diye ümit ediyoruz"

KÖLN (AA) - Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah Eren, bayramda da yurt dışı temsilciliklerdeki sandıkların açık olacağını hatırlatarak, "Vatandaşlarımız bayramlaşmalarını yaptıktan sonra, gelip adeta bir 'demokrasi bayramı' havasında ikinci bir bayram olarak burada oylarını kullanabilirler ve vatandaşlık görevlerini yerine getirebilirler." dedi.

Seçim çalışmalarını yerinde takip etmek üzere iki günlük ziyaret için Almanya'ya gelen Eren, Essen ve Düsseldorf başkonsolosluklarının ardından ziyaret ettiği Köln Başkonsolosluğunda TRT ve AA'ya açıklamalarda bulundu.

Eren, sandıklarda hummalı bir çalışma olduğunu belirterek, yurt dışında yapılan beşinci seçim olduğu için temsilciliklerde bu konuda ciddi bir bilgi birikimi oluştuğunu söyledi.

Yurt dışındaki seçimlerin koordinasyonunda 2012 yılından beri YTB'nin çok ciddi emeği olduğunun altını çizen Eren, geçen seçimlerde Almanya'da yüzde 46,2, yurt dışı genelinde ise yüzde 47,9 olan seçimlere katılım oranının artmasını ümit ettiklerini dile getirdi.

"Güçlü diaspora, güçlü Türkiye" sloganı ile çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Eren, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki süreçte yasamanın merkezi olan TBMM'de yurt dışı vatandaşlarımızla ilgili bir komisyon kurulacak. Ayrıca başkonsolosluklarımızın olduğu yerlerde yurt dışı vatandaşlarımız için çalışacak komisyonlar kurulacak. Başkonsolosluklardaki komisyonların koordineli olacağı, Ankara'da yurt dışı vatandaşlarımızın hizmetlerine yönelik, bulundukları yerlerdeki sorunları paylaşabilmesi ve buna çözüm bulunması ile de merkezde tüm paydaşlarla birlikte bir komisyon kurulacak. Bu sayede vatandaşlarımızın sorunları daha fazla merkeze taşınacak ve dolayısıyla çözüm yollarını daha fazla arayabileceğiz diye umuyorum."

- "Türkiye için oy ver"

Eren, gelecek dönemde de yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'ye yönelik talepleriyle ilgili, kendi ülkelerindeki kimliklerini koruma, dillerini koruma, din bağlarını devam ettirme anlamında yapılabileceklerin kurum olarak takipçisi olacaklarını ifade etti.

Gerek Türkçe eğitimi gerekse kültürel hareketlilik programları kapsamında buradaki Türk gençlerini ana vatanlarına götürerek, Türkiye ile bağlantılarını güçlendirdiklerini belirten Eren, gelecekte bu tür çalışmaların artarak devam edeceğine vurgu yaptı.

"Türkiye için oy ver" sloganıyla yurt dışında yaşayan vatandaşların bulundukları ülkelerde oy kullanmalarını teşvik etmek için çalışma yürüttüklerini anlatan Eren, "Yurt dışı seçmenlerin daha ayrıntılı bilgi alabilmeleri için 'secim.ytb.gov.tr' adresinde internet sitesi açtık. Çeşitli reklam kampanyaları düzenledik. İnşallah bir önceki seçimde yüzde 48 olan seçime katılım oranı bu seçimde yüzde 50'yi geçecektir diye ümit ediyoruz." dedi.

Eren, vatandaşların bayramda da açık olacak sandıklara gelerek oylarını kullanabileceklerini hatırlatarak, "Vatandaşlarımız bayramlaşmalarını yaptıktan sonra gelip adeta bir 'demokrasi bayramı' havasında ikinci bir bayram olarak burada oylarını kullanabilirler ve vatandaşlık görevlerini yerine getirebilirler." ifadelerini kullandı.

- Genç ailesiyle bayramlaştı

YTB Başkanı Eren, Almanya ziyareti kapsamında ayrıca Solingen şehrinde 1993'te ırkçı bir saldırıda evleri kundaklanan Genç ailesini de ziyaret ederek bayramlaştı.

Eren ve beraberindeki heyet, saldırıda 5 aile bireyini yitiren Mevlüde Genç ve diğer aile fertleriyle sohbet etti. Bayramlaşma ziyaretinde Türk toplumu arasındaki birlik ve beraberliğin sürekli kılınması vurgusu öne çıktı.

"Mevlüde anne ve eşi Durmuş amcanın hayır dualarını alarak göreve başlamak istediğini" belirten Eren, bayramlaşmanın insanlar arasındaki bağların güçlenmesinde yaptığı katkıya dikkati çekti.

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