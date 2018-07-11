Yurtdışı Türkler Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan ve üniversitelerin aile ve sosyal hizmetlere uygun bölümlerinden mezun vatandaşlara uzmanlık bursu verecek.

YTB'den edinilen bilgiye göre, yurt dışında ikamet eden ve bu ülkelerde aile ve sosyal hizmetlere uygun bölümlerde üniversite öğrenimi görmüş vatandaşlara, terapi ya da danışmanlık gibi özel alanlarda uzmanlaşmaları için "YTB Aile ve Sosyal Hizmetler Alanlarında Uzmanlık Bursu" verilecek.

Burs programı ile, yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik aile ve sosyal hizmetler konusunda danışmanlık, destek ve terapi gibi hizmetlerin çeşitliliğinin artırılmasını ve hizmet sağlayacak insan kaynağının yetiştirilmesi hedefleniyor.

"YTB Aile ve Sosyal Hizmetler Alanlarında Uzmanlık Bursu" ile yurt dışında ikamet eden ve bu ülkelerde pedagoji, sosyal pedagoji, pedagojik psikoloji, psikoloji, klinik psikoloji, tıp ve doğal tıp uzmanlığı, gerontoloji gibi bölümlerde üniversite öğrenimi görmüş vatandaşların belli alanlarda uzmanlaşması için mesleki sertifika programları desteklenecek.