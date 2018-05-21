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YTB'den yurt dışında doktora ve yüksek lisans yapanlara burs desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 10:36 | Son Güncelleme

Yurt dışında yüksek lisans ve doktoraya kayıtlı adayların yararlanabileceği burs programına başvurular 30 Temmuz'da son bulacak - Burs desteği, ana vatanlarından ayrı yaşayan vatandaşların sorunları hakkında yapılan akademik araştırma sayısını ve niteliğini artırmayı hedefliyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yüksek lisans ve doktoraya kayıtlı öğrencilere tez ve araştırma bursları verecek.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yurt dışında yaşayan vatandaşların eğitim ve akademik çalışmalarını desteklemek amacıyla tez ve araştırma bursları programı açıldı.

Program kapsamında eğitim, kimlik, kültür ve aidiyet araştırmaları, uluslararası ilişkiler ve hukuk, göçmen araştırmaları, ayrımcılık ve hak ihlalleri, dini haklar, dini eğitim, Avrupa ve İslam, medya ve kültürel çalışmalar ile kültür, tarih, sanat ve edebiyat araştırmaları alanlarında yurt dışında yaşayan vatandaşları ilgilendiren konularda yapılan veya yapılacak tez araştırmaları değerlendirmeye alınacak.

Böylelikle ana vatanlarından ayrı yaşayan vatandaşların sorunları hakkında yapılan akademik araştırma sayısını ve niteliğini artırmayı hedefleyen burs desteğinin, Türk toplumunun bulunduğu ülkenin akademik ve entelektüel hayatına da katkı yapması bekleniyor.

- Kimler başvurabilir

Burs programına ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Norveç, Suudi Arabistan ve Rusya'da yüksek lisans veya doktoraya kayıtlı adaylar başvurabilecek.

Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya Mavi Kart sahibi olanların yararlanabileceği programa başvurmak için öncelikle ortaöğretimin yurt dışında tamamlanmış olması gerekiyor. Adaylardan, yüksek lisans tez araştırma başvuruları için 1 Ocak 1983 ve sonrası doğmuş olmak, doktora tez araştırma başvuruları için ise 1 Ocak 1973 ve sonrası doğmuş olmak şartı aranacak.

Başvuru ilanındaki şartlar arasında ayrıca başvuran adayların ilanda belirtilen konularda tez aşamasında olması ya da burs ödemeleri başlayana kadar tez aşamasına geçebilecek durumda olması yer alıyor.

Başvuru değerlendirilmeleri ön inceleme, uzman değerlendirmesi ve mülakat olmak üzere üç aşamayla yapılacak.

Ön inceleme ve uzman değerlendirmesi neticesinde uygun görülen adaylar, mülakata girmeye hak kazanacak. Mülakatlar ve nihai değerlendirme 1-30 Eylül 2018 tarihlerinde olacak.

Sonuçlar 1 Ekim 2018'de bildirilecek, bursların verilmesine de 1 Kasım 2018 tarihinde başlanacak.

- Başvurular 30 Temmuz'da son buluyor

Adaylar, burslandırma programı hakkında detaylı bilgilere sahip olmak ve başvuru yapmak için "www.ytb.gov.tr/yvburslari" adresini ziyaret edebilir.

Yurt dışında yüksek lisans ve doktoraya kayıtlı adayların yararlanabileceği burs programına başvurular ise 30 Temmuz 2018 tarihinde son buluyor.

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araştırma burs YTB yurt dışı

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