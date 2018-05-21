YTB'den yurt dışında doktora ve yüksek lisans yapanlara burs desteği

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yüksek lisans ve doktoraya kayıtlı öğrencilere tez ve araştırma bursları verecek.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yurt dışında yaşayan vatandaşların eğitim ve akademik çalışmalarını desteklemek amacıyla tez ve araştırma bursları programı açıldı.

Program kapsamında eğitim, kimlik, kültür ve aidiyet araştırmaları, uluslararası ilişkiler ve hukuk, göçmen araştırmaları, ayrımcılık ve hak ihlalleri, dini haklar, dini eğitim, Avrupa ve İslam, medya ve kültürel çalışmalar ile kültür, tarih, sanat ve edebiyat araştırmaları alanlarında yurt dışında yaşayan vatandaşları ilgilendiren konularda yapılan veya yapılacak tez araştırmaları değerlendirmeye alınacak.

Böylelikle ana vatanlarından ayrı yaşayan vatandaşların sorunları hakkında yapılan akademik araştırma sayısını ve niteliğini artırmayı hedefleyen burs desteğinin, Türk toplumunun bulunduğu ülkenin akademik ve entelektüel hayatına da katkı yapması bekleniyor.

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