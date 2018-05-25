YTB'li öğrenciler Suriyeli aileleri unutmadı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Türkiye Bursları kapsamında başkentte eğitim gören öğrenciler, Suriye'deki iç savaştan kaçarak Ankara'ya gelen sığınmacı aileleri ziyaret ederek yardımda bulundu.

Başkentte okuyan öğrenciler, Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Önder Mahallesi'ndeki Suriyeli yardıma muhtaç aileleri ziyaret etti.

Öğrenciler, aralarında topladıkları parayla aldıkları yardım malzemelerini ailelerle paylaştı.

Ailelere marketlerden ihtiyaçlarını karşılamaları için hediye çekleri ve giysi yardımında bulunan öğrenciler, çocuklar için de oyuncaklar dağıttı.

Etkinlik hakkında AA muhabirine konuşan Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü doktora öğrencisi Kırımlı Riana Teifukova, arkadaşlarıyla hazırladıkları yardım malzemelerini yardıma muhtaç ailelere ulaştırmak için geldiklerini belirtti.

Teifukova, "Bu mübarek ramazan ayında yardım etmek için elimizden gelenleri yapmaya çalışıyoruz. Yapılan yardımlar az olsa da gelecekte daha çok yardım etmek için bizi motive edebilir. İnşallah buradaki Suriyeli aileler daha mutlu bir hayat yaşarlar." dedi.

Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Moğolistanlı Buyan Boldbatar da "Bugün Suriyeli ailelere yardım için geldik. Bu insanların en küçük yardımlara dahi muhtaç olduğunu görüyoruz. Bu kutsal ayda biz mümkün olduğunca elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sığınmacı aileler ise kendilerini ziyaret ederek yardımda bulunan öğrencilere teşekkür etti.

