Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) yurt dışında öğrenimine devam eden üniversite öğrencileri için Türkiye'de düzenlediği "10. İnsan Hakları Eğitim Programı"na başvurular 29 Nisan'a kadar devam edecek.

YTB'den edinilen bilgiye göre, yurt dışında öğrenim gören üniversite öğrencilerine insan hakları ve ayrımcılık alanında eğitim ve Türkiye'deki kamu kurumlarını tanıma fırsatı sunan "10. İnsan Hakları Eğitim Programı" 10-13 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenecek.

Eğitim programının son gününde Ankara'nın geleneksel mimarisi ile ünlü Beypazarı ilçesine gezi düzenlenecek.

Program kapsamında ilk üç gün ulusal ve uluslararası alanda deneyimli uzmanlar tarafından ayrımcılık, nefret suçları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yapısı ve başvuru usulü gibi konularda teorik eğitim verilecek ve tecrübe paylaşımında bulunulacak.

Eğitim programına, ABD, İngiltere, İsveç, Almanya, Danimarka, İsviçre, Avusturya, Finlandiya, İtalya, Avustralya, Fransa, Norveç, Belçika, Hollanda, Kanada'dan hukuk, iletişim bilimleri, psikoloji, siyaset bilimi, eğitim bilimleri, sosyoloji, uluslararası ilişkiler, medya bilimleri, felsefe, filoloji, teoloji, işletme ve diğer sosyal bilimler bölümlerinde okuyanlar başvurabilecek.

Katılımın ücretsiz olduğu program kapsamında, konaklama masrafları YTB tarafından karşılanacak.

Ulaşım masrafları ise, gidiş ve dönüş biletleri Avrupa ülkeleri için ayrı ayrı 150 avroya kadar ve ABD, Kanada ve Avustralya için 225 dolara kadar YTB tarafından karşılanacak.

Detayları ihep@ytb.gov.tr adresinde yer alan programa "basvuru.ytb.gov.tr" sayfasından 29 Nisan'a kadar başvurulabilecek.