HABER

YTB'nin "İnsan Hakları Eğitim Programı"na başvurular başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 16:14 | Son Güncelleme

Yurt dışında yaşayan gençler, Ankara'da 10-13 Mayıs'ta düzenlenecek programa başvurular 29 Nisan'a kadar yapılabilecek

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) yurt dışında öğrenimine devam eden üniversite öğrencileri için Türkiye'de düzenlediği "10. İnsan Hakları Eğitim Programı"na başvurular 29 Nisan'a kadar devam edecek.

YTB'den edinilen bilgiye göre, yurt dışında öğrenim gören üniversite öğrencilerine insan hakları ve ayrımcılık alanında eğitim ve Türkiye'deki kamu kurumlarını tanıma fırsatı sunan "10. İnsan Hakları Eğitim Programı" 10-13 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenecek.

Eğitim programının son gününde Ankara'nın geleneksel mimarisi ile ünlü Beypazarı ilçesine gezi düzenlenecek.

Program kapsamında ilk üç gün ulusal ve uluslararası alanda deneyimli uzmanlar tarafından ayrımcılık, nefret suçları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yapısı ve başvuru usulü gibi konularda teorik eğitim verilecek ve tecrübe paylaşımında bulunulacak.

Eğitim programına, ABD, İngiltere, İsveç, Almanya, Danimarka, İsviçre, Avusturya, Finlandiya, İtalya, Avustralya, Fransa, Norveç, Belçika, Hollanda, Kanada'dan hukuk, iletişim bilimleri, psikoloji, siyaset bilimi, eğitim bilimleri, sosyoloji, uluslararası ilişkiler, medya bilimleri, felsefe, filoloji, teoloji, işletme ve diğer sosyal bilimler bölümlerinde okuyanlar başvurabilecek.

Katılımın ücretsiz olduğu program kapsamında, konaklama masrafları YTB tarafından karşılanacak.

Ulaşım masrafları ise, gidiş ve dönüş biletleri Avrupa ülkeleri için ayrı ayrı 150 avroya kadar ve ABD, Kanada ve Avustralya için 225 dolara kadar YTB tarafından karşılanacak.

Detayları ihep@ytb.gov.tr adresinde yer alan programa "basvuru.ytb.gov.tr" sayfasından 29 Nisan'a kadar başvurulabilecek.

İlber Ortaylı'dan Ankara çıkışı: Soysuz bir kent değil!İlber Ortaylı'dan Ankara çıkışı: Soysuz bir kent değil!
Romanya'da nükleer santral kazası!Romanya'da nükleer santral kazası!
Almanya'yı PKK korkusu sardı! Saldırabilirler!Almanya'yı PKK korkusu sardı! Saldırabilirler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eğitim insan hakları YTB

En Çok Okunan Haberler

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın sahte hesaplarla Kediciklere kafayı takmış!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın sahte hesaplarla Kediciklere kafayı takmış!

İntihar girişiminde bulunan Caner Toygar'ın hastaneden ilk görüntüsü! Caner Toygar neden intihar etti?

İntihar girişiminde bulunan Caner Toygar'ın hastaneden ilk görüntüsü! Caner Toygar neden intihar etti?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'ya hapis cezası!

FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'ya hapis cezası!

Eski başyaverin evinde bulundu! Erdoğan'ın etrafındakileri fişlemiş

Eski başyaverin evinde bulundu! Erdoğan'ın etrafındakileri fişlemiş

İlber Ortaylı'dan Ankara çıkışı: Soysuz bir kent değil!

İlber Ortaylı'dan Ankara çıkışı: Soysuz bir kent değil!

Türkiye'nin konuştuğu cinayette karar çıktı

Türkiye'nin konuştuğu cinayette karar çıktı

Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktı

Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktı

Onur Özbizerdik hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Onur Özbizerdik hakkında yakalama kararı çıkarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.