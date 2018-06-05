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YTB'nin yeni başkanı göreve başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 16:00 | Son Güncelleme

YTB'de başkanlık görevine Abdullah Eren getirildi

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nda (YTB) yeni başkan Abdullah Eren görevine başladı.

YTB'den edinilen bilgiye göre, mayıs ayında önceki başkan Mehmet Köse'nin Başbakanlık Müşavirliğine atanmasının ardından, Abdullah Eren, kurumun yeni başkanı olarak görevlendirildi.

Aslen Batı Trakya Gümülcineli olan Eren, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünde lisans, Londra'da Westminster Üniversitesi'nde diplomasi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Eren, üniversite yıllarından bu yana birçok sivil toplum kuruluşunda çalıştı.

Özel sektörde üst düzey görevler üstlenen Eren, Balkanlarla alakalı faaliyet gösteren birçok sivil toplum örgütünde aktif faaliyetlerde bulundu.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları (SETA) vakfında araştırmacı olarak da çalışmalar yürüten Eren, 2014'ten bu yana Başbakan Özel Kalem Müdür Yardımcısı ve Başbakan Müşaviri olarak çalıştı. Eren, bir dönem Ak Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevini de üstlendi.

İyi derecede İngilizce bilen ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Eren, evli ve 2 çocuk babası.

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Abdullah Eren YTB

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