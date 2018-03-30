HABER

YTÜ’den Erciş’teki ’101 Okul 101 Kütüphane’ Projesine Kaynak Kitap Desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 17:39 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş Belediyesi ile Erciş Kaymakamlığının ilçe genelinde ortaklaşa yürüttüğü ’101 Okul 101 Kütüphane’ projesine İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) 250 adet kaynak kitapla destekte bulundu.Erciş İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Kurbani Özdaş ilçede devam eden kampanyanın her geçen gün amacına ulaştığını belirterek, "Kaymakam ve Belediye Başkan vekilimiz Mehmet Şirin Yaşar’ın başkanlığında yapılan ve Erciş Belediyesi ile Erciş Kaymakamlığının ortaklaşa yürüttüğü, bizlerin de büyük bir çalışma yaptığı kampanya çerçevesinde birçok okulumuza kütüphane kazandırıldı.

YTÜ’den Erciş’teki ’101 Okul 101 Kütüphane’ Projesine Kaynak Kitap Desteği

Van’ın Erciş Belediyesi ile Erciş Kaymakamlığının ilçe genelinde ortaklaşa yürüttüğü ’101 Okul 101 Kütüphane’ projesine İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) 250 adet kaynak kitapla destekte bulundu.
Erciş İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Kurbani Özdaş ilçede devam eden kampanyanın her geçen gün amacına ulaştığını belirterek, "Kaymakam ve Belediye Başkan vekilimiz Mehmet Şirin Yaşar’ın başkanlığında yapılan ve Erciş Belediyesi ile Erciş Kaymakamlığının ortaklaşa yürüttüğü, bizlerin de büyük bir çalışma yaptığı kampanya çerçevesinde birçok okulumuza kütüphane kazandırıldı. Ülkemizin üniversitelerinden kamu kurum ve kuruluşlarından ciddi destekler almaktayız. Bugün de Yıldız Teknik Üniversitesi öğrenci konseyinin göndermiş olduğu 250 adet İngilizce kaynak kitabı yabancı dil eğitimi gören liselerimizin kütüphanelerine bırakarak öğrencilerimizin istifadesine sunduk. Bize bu desteği sağlayan Yıldız Teknik Üniversitesi rektörümüze, öğrenci konseyine, kitapların gönderilmesinde öncülük eden hemşerimiz Muhammed Cihad Çavuşoğlu ve ekibine, emeği geçen herkese ilçemiz ve öğrencilerimiz adına teşekkürlerimizi iletiyorum. Amacımız ilçemizde tüm okullarımıza bir kütüphane kazandırmaktır’’dedi.

YTÜ’den Erciş’teki ’101 Okul 101 Kütüphane’ Projesine Kaynak Kitap Desteği

Diyarbakır'da saldırı!Diyarbakır'da saldırı!
Bakırköy Cezaevi'nde silah sesleri!Bakırköy Cezaevi'nde silah sesleri!
Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştıŞamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Taşerondan kadroya geçenlere zam ve izin müjdesi!

Taşerondan kadroya geçenlere zam ve izin müjdesi!

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Kandil’den teröristlere korkunç talimat: Yakalanırsanız...

Kandil’den teröristlere korkunç talimat: Yakalanırsanız...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Taksim'deki tecavüz dehşetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Taksim'deki tecavüz dehşetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Çocuk istismarı düzenlemesi için tarih belli oldu

Çocuk istismarı düzenlemesi için tarih belli oldu

MSB Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları ve seçim faaliyetleri açıklandı!

MSB Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları ve seçim faaliyetleri açıklandı!

YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman ilan edilecek? Sorgulama ekranı ne zaman açılacak?

YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman ilan edilecek? Sorgulama ekranı ne zaman açılacak?

İlk kez ortaya çıktı! Şoke eden yazışmalar

İlk kez ortaya çıktı! Şoke eden yazışmalar

Herkesin ortasında kalbinden bıçakladı

Herkesin ortasında kalbinden bıçakladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.