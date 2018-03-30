YTÜ’den Erciş’teki ’101 Okul 101 Kütüphane’ Projesine Kaynak Kitap Desteği

Van’ın Erciş Belediyesi ile Erciş Kaymakamlığının ilçe genelinde ortaklaşa yürüttüğü ’101 Okul 101 Kütüphane’ projesine İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) 250 adet kaynak kitapla destekte bulundu.

Erciş İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Kurbani Özdaş ilçede devam eden kampanyanın her geçen gün amacına ulaştığını belirterek, "Kaymakam ve Belediye Başkan vekilimiz Mehmet Şirin Yaşar’ın başkanlığında yapılan ve Erciş Belediyesi ile Erciş Kaymakamlığının ortaklaşa yürüttüğü, bizlerin de büyük bir çalışma yaptığı kampanya çerçevesinde birçok okulumuza kütüphane kazandırıldı. Ülkemizin üniversitelerinden kamu kurum ve kuruluşlarından ciddi destekler almaktayız. Bugün de Yıldız Teknik Üniversitesi öğrenci konseyinin göndermiş olduğu 250 adet İngilizce kaynak kitabı yabancı dil eğitimi gören liselerimizin kütüphanelerine bırakarak öğrencilerimizin istifadesine sunduk. Bize bu desteği sağlayan Yıldız Teknik Üniversitesi rektörümüze, öğrenci konseyine, kitapların gönderilmesinde öncülük eden hemşerimiz Muhammed Cihad Çavuşoğlu ve ekibine, emeği geçen herkese ilçemiz ve öğrencilerimiz adına teşekkürlerimizi iletiyorum. Amacımız ilçemizde tüm okullarımıza bir kütüphane kazandırmaktır’’dedi.