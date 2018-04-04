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Yücel, yapımı devam eden parkları inceledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 16:41 | Son Güncelleme

Alanya Belediyesi Başkanı Adem Murat Yücel, Mahallelerde yapımı devam eden parkları inceledi.Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Çıplaklı ve Cikcilli Mahalleleri’nde yapımı devam eden parklarda incelemelerde bulundu.

Yücel, yapımı devam eden parkları inceledi

Alanya Belediyesi Başkanı Adem Murat Yücel, Mahallelerde yapımı devam eden parkları inceledi.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Çıplaklı ve Cikcilli Mahalleleri’nde yapımı devam eden parklarda incelemelerde bulundu. Yücel, Çıplaklı Mahallesi’nde 256 adada bulunan 8 bin 945 metrekarelik yeşil alan içerisinde büfe, tuvalet, çocuk oyun grupları, engelsiz oyun grupları, salıncak, tahterevalli, dış mekan spor aletleri, tırmanma aletleri, basketbol sahası, masa tenisleri, barbekülü piknik alanları ve pergoleli oturma alanları olan parkın yapılmakta olan son çalışmalarını yerinde inceledi.

Yücel: “Vatandaşlarımızın sosyal aktivite alanlarını genişletiyoruz”
Başkan Yücel, Çıplaklı Mahallesi’ndeki incelemelerinin ardından Cikcilli Mahallesi’nde 409 ada güneyinde bulunan bin 600 metrekare alanda içerisinde oturma alanları, gemi temalı oyun grubu, teleferik oyun grubu, ipli dönen oyun grubu, ipli tırmanma oyun grubu, tahterevalli, zıp zıp, salıncak, 0-3 yaş arası kompozit temalı oyun grubu, doğal kaydırak, 3’lü potalı basketbol sahası, masa tenisi, tuvalet ve çeşme yer alacak olan gemi temalı parkın devam eden inşaat çalışmalarını inceledi.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, incelemelerinin ardından, “Yapımları tamamlanmak üzere olan 2 parkımızda incelemelerde bulunduk. Parklarımızın içeriklerinde bulunan farklı aktivitelerle vatandaşlarımıza yenilikler sunarak parklarda daha keyifli vakit geçirmelerini sağlayacağız. Vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın sosyal aktivite alanlarını genişletmek için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Cikcilli ve Çıplaklı Mahallelerimize modern ve estetik bir çehre kazandıracak parklarımız bölgedeki çocuklarımıza ve ailelerine hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Yücel, yapımı devam eden parkları inceledi

Yücel, yapımı devam eden parkları inceledi

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