Yücelciler idam edilişlerinin 70. yıl dönümünde Üsküp'te anıldı

MATÜSİTEB Başkanı Hüsrev Emin, konferans öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Yücel Teşkilatının fedakarlıklarını, ödedikleri bedeli daha iyi anlamak ve anlatabilmek için konferansı düzenlediklerini söyledi.

Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından düzenlenen konferansa, Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliğini temsilen üçüncü katip Cemile Burcu Kalender Demirdügen ve Ahmet Demirdügen, Eğitim Müşaviri Selim Mutlu, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Eski Yugoslavya'daki komünist rejim tarafından idam edilen dört Yücel Teşkilatı mensubu, ölümlerinin 70. yıl dönümünde Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen "Bir Direniş Destanı" konulu bilimsel konferansla anıldı.

Yücel Teşkilatının 4 mensubunun 1948'de idam edilmesiyle özellikle 1952 ve 1956 yılları arasında Makedonya'daki Türk halkının göç ettiğini anımsatan Emin, "Makedonya’da Türklük davası varsa biz onlara borçluyuz." dedi.

Sivil Toplum Kuruluşları, hukuk ve akademisyenler olarak Yücelcilerin iade-i itibarı için çalışmalar başlatmaları gerektiğini söyleyen Emin, ilerleyen dönemde konuyla ilgili girişimlerinin olacağını kaydetti.

Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Şener Bilali de Yücelcilerin sadece Makedonya için değil aynı zamanda Balkanlarda yaşayan tüm Türk unsuru için bir misal teşkil ettiğini ifade etti.

Yücel hareketi, Tito’nun kontrolünde kurulmuş Yugoslavya rüyasının kabusa dönüştürülmesi hareketi olduğunu belirten Bilali, "Çünkü Tito'nun kurmuş olduğu kardeşlik ve birlik rüyası Yücel Hareketi ile ve buna benzer hareketlerle realite olmadığını gösterdi. Bu hareket isyankar bir hareket değildir. Balkanlarda ve daha spesifik olarak Makedonya’da yaşayan Türklerin varlığını ve bu bölgede yaşamlarını sürdürebilmesi için gerekli ve belki de geç kalınmış bir harekettir." diye konuştu.