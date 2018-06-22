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Yük treninin çarptığı görevli öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 23:31 | Son Güncelleme

Yük treninin çarptığı görevli öldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yük treninin manevra yaptığı sırada çarptığı sinyal görevlisi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, M.A.T. kontrolündeki yük treni, Kocasinan ilçesi Bağdat Caddesi yakınlarındaki manevra sahasında geri manevra yaptı.

Tren bu sırada arkasında bulunan sinyal görevlisi Yılmaz Arı'ya çarptı. Arı olay yerinde hayatını kaybetti, makinist M.A.T gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre tren seferleri yapılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri tren kazası

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