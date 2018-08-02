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Yüksek Askeri Şura, Erdoğan başkanlığında toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 15:55 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.  (FOTOĞRAF)   

Yüksek Askeri Şura, Erdoğan başkanlığında toplandı

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

(FOTOĞRAF)

Yüksek Askeri Şura, Erdoğan başkanlığında toplandıYüksek Askeri Şura, Erdoğan başkanlığında toplandıYüksek Askeri Şura, Erdoğan başkanlığında toplandı

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