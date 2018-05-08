Yüksek gerilim hattına temas eden hurdacı yaralandı

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da, yüksek gerilim hattına temas ederek yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Alibeyköy Çırçır Mahallesi Zuhal Sokağı'nda yıkımı süren iki katlı binaya hurda toplamaya giden 3 kişiden biri, demir keserken binanın üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas etti. Elektrik akımına kapılan hurdacı ağır yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan hurdacı, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada, çevrede bulunan bazı evlerdeki elektrik panoları, kombiler, televizyon ve bilgisayar gibi elektrikle çalışan cihazlar, yüksek gerilim hattındaki arıza nedeniyle patladı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, patlama dolayısıyla çıkan yangınları söndürürken, bölgedeki elektrik akımı kesildi.

