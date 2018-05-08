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Yüksek gerilim hattına temas eden işçi ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 18:45 | Son Güncelleme

EYÜPSULTAN'da, yıkım aşamasında olan binada hurda kesen bir işçi, yüksek gerilim hattına temas ederek, ağır yaralandı.

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-EYÜPSULTAN'da, yıkım aşamasında olan binada hurda kesen bir işçi, yüksek gerilim hattına temas ederek, ağır yaralandı. Yaralı işçi hastaneye kaldırılırken, mahallede olay nedeniyle elektrikler kesildi. Bazı evlerde yüksek gerilim nedeniyle elektronik eşyalar zarar gördü. Olay, Çırçır Mahallesi, Zühal Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, sokak üzerinde bulunan yıkım aşamasında olan binada metal hurdaları kesen bir işçi, yanlışlıkla yüksek gerilim hattı kablosuna temas etti. Temasın ardından büyük bir gürültüyle trafolarda patlama meydana geldi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda yanıklar oluşarak ağır yaralanan ismi öğrenilemeyen işçi, Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Öte yandan patlama nedeniyle mahallede elektrikler gitti. Bazı evlerde yüksek akım nedeniyle küçük çapta yangın çıktı İtfaiye ekipleri yangınları söndürürken, BEDAŞ ekipleri de mahallede akımları kesti. Bazı evlerde yüksek akım nedeniyle elektronik eşyalar zarar gördü.

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